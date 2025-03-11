مطار فيوميتشينو أفضل مطار أوروبي للعام الثامن على التوالي

(أنسامد) - مارس 11 - روما - تم التصويت لمطار ليوناردو دا فينشي في روما، المعروف محليًا باسم فيوميتشينو، كأفضل مطار في أوروبا لعام 2024 في فئة المحاور التي تستقبل أكثر من 40 مليون مسافر، وذلك من قبل مجلس المطارات الدولي (ACI) تقديرًا لجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.كما حصل مطار "جيوفان باتيستا باستيني" في شيامبينو على لقب أفضل مطار في أوروبا بين المحاور التي تتعامل مع ما بين 2 و 5 ملايين مسافر.حقق مطار فيوميتشينو رقمًا قياسيًا في الاستطلاع، حيث حصل على 4.61 نقطة من أصل 5 في عام 2024، ليحتل بذلك المركز الأول بين 119 مطارًا أوروبيًا شملها الاستطلاع.بالإضافة إلى جائزة أفضل مطار، كان فيوميتشينو هو المطار الدولي الوحيد، إلى جانب سنغافورة، الذي تصدر جميع الفئات الفرعية للاستطلاع بناءً على تعليقات المسافرين، بما في ذلك: المطار الذي يضم أكثر الموظفين تفانيًا في أوروبا، أسهل رحلة في المطار، المطار الأكثر متعة، وأكثر المطارات نظافة في أوروبا.وبلغ عدد المسافرين الذين استقبلهم مطار فيوميتشينو حوالي 50 مليون مسافر في عام 2024، وسجل أعلى معدل رضا بين المطارات التي تستقبل أكثر من 25 مليون مسافر سنويًا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين، وفقًا لمسح جودة خدمات المطارات (ASQ) الذي أعده مجلس المطارات الدولي (ACI) بالتعاون مع شركة "أماديوس" في قطاع السفر. (أنسامد).

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