نمو قطاع السياحة في الربع الرابع العام الماضي

(أنسامد) - مارس 8 - روما - شهد قطاع السياحة في إيطاليا نموا ملحوظا في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجل زيادة بنسبة 1.2% في عدد الوافدين و11.1% في الليالي السياحية.على وجه الخصوص، ارتفع عدد السياح المقيمين في إيطاليا بنسبة 5.9%، كما ارتفع عدد الأجانب بأكثر من الضعف (15.6%). سجلت إيطاليا 458.4 مليون ليلة سياحية في المنشآت الفندقية في 2024، بزيادة 2.5% مقارنة بعام 2023.احتلت إيطاليا المركز الثاني بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد الليالي السياحية، متفوقة على فرنسا، وخلف إسبانيا، وذلك وفقا للمسح الذي أجراه المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات" حول حركة السياحة في المنشآت السياحية.أظهرت البيانات أن الربع الرابع من 2024 سجل مستويات إيجابية للغاية، حيث شهد شهر أكتوبر أكبر زيادة في الليالي السياحية (15%) رغم أن عدد الوافدين سجل انخفاضًا طفيفًا.في نوفمبر، كانت هناك زيادة في كل من عدد الليالي السياحية (7.8%) والوافدين (13.8%). في ديسمبر، سجلت الليالي السياحية زيادة بنسبة 2.8% بينما انخفض عدد الزائرين بنسبة 2.5%. (أنسامد).

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