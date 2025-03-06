آلات ليوناردو دافنشي تعرض في متحف ماسكيو أنجيونو بنابولي

(أنسامد) - مارس 6 - روما - من 11 مارس حتى 15 يوليو، يحتضن متحف ماسكيو أنجيونو في نابولي معرضًا فريدًا لآلات العمل التي صممها العبقري الإيطالي ليوناردو دافنشي.يتضمن المعرض 48 آلة خشبية، العديد منها بالحجم الطبيعي، تم صنعها يدويًا بناءً على رسومات دافنشي الأصلية، لتتيح للزوار تجربة فريدة ومباشرة لتصاميم هذا المخترع المبدع.ويتضمن المعرض لمسة مبتكرة حيث سيتم استخدام صوت ليوناردو دافنشي كدليل افتراضي للزوار، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة تفاعلية ومؤثرة.وتقول سيسيليا ماييلو، مبتكرة ومنظمة الحدث: "تستمر أعمال ليوناردو في جذب اهتمام العلماء والمعجبين، ونحن واثقون أن الزوار سيستمتعون بمشاهدة هذه الآلات عن كثب ورؤية كيفية عملها".إضافة إلى المعرض، سيتم توفير متجر كتب لبيع المطبوعات القيمة التي تعيد إنتاج "شفرات ليوناردو" الشهيرة، ليتمكن الزوار من اقتناء تذكارات مميزة من هذه الفعالية الثقافية الفريدة.المعرض، الذي يحظى بدعم الإدارة العامة لمكتب مدرسة كامبانيا الإقليمية، يمثل مشروعًا ذا قيمة تعليمية كبيرة، ويعكس التزام بلدية نابولي بتعزيز التراث الثقافي والعلمي.كما سيرافق المعرض أداء فني بعنوان "كون ليوناردو دافنشي: مقابلة مستحيلة" للممثل والمخرج ماسيميليانو فينازر فلوري، بمشاركة جاكوبو رامبيني، وأداء عازف التشيلو لوكا سينيوريني، عازف التشيلو الأول السابق في مسرح سان كارلو. (أنسامد).

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