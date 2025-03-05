إعادة افتتاح برج جرس سان ماركو في البندقية بعد تجديدات شاملة

(أنسامد) - مارس 5 - روما - تم إعادة فتح برج جرس سان ماركو في البندقية أمام الجمهور، في توقيت مثالي مع ذروة فعاليات الكرنفال "فات تيوزداى".بعد سلسلة من أعمال التجديد، أصبح النصب التذكاري الشهير متاحًا مرة أخرى للزوار، ليتيح لهم فرصة الاستمتاع بمنظر المدينة وبحيرتها من أعلى، وفقًا لما ذكرته النيابة العامة لبازيليكا مارسيانا .شملت أعمال التجديد تحديثًا شاملاً لنظام المصعد، حيث تم استبدال الرافعة التي تجاوز عمرها 70 عامًا، بالإضافة إلى استبدال سلسلة التعويض، ومراجعة وتكييف النظام الكهربائي، لضمان أعلى معايير الأمان والكفاءة.كما تم تنظيف التماثيل البرونزية الموجودة على الجهة الخارجية للشرفة، إضافة إلى تنظيف النوافذ والغرف الداخلية، والأجزاء النحاسية للمصعد، والأجراس.الآن، يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهد نزل الجرس بالكامل، بما في ذلك الأجراس المكشوفة التي أصبحت خالية من التلوث السطحي. (أنسامد).

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