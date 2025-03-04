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كرنفالات التقاليد تحتفل بالتراث الثقافي الإيطالي في البندقية

04 مارس 2025, 09:31

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 4 - روما - شهدت ساحة سان ماركو في البندقية، عرضًا مميزًا تحت عنوان "كرنفالات التقاليد"، حيث تم تكريم الموروث الثقافي الغني والمتنوع لإيطاليا من خلال أقنعة وعروض تمثل عشر مناطق إيطالية، تم اختيارها من قبل الاتحاد الوطني للمحترفين في إيطاليا .

وتنوعت الأقنعة والعروض التي قدمتها هذه المناطق، والتي شملت بييمونتي، صقلية، ترينتينو ألتو أديجي، سردينيا، كالابريا، كامبانيا، لاتسيو، ماركي، موليزي وبوليا. وقد تم الترحيب بهذا الحدث من قبل جيوفاني جيوستو، مندوب حماية التقاليد في البلدية، الذي أكد على أهمية هذه الكرنفالات في الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي، الذي يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من هوية البلاد.

وقال جيوستو: "إن الكرنفالات الإقليمية تشكل تراثًا أساسيًا، فهي ليست فقط لحظات من المتعة، ولكنها أيضًا فرصة للتواصل مع تاريخنا العريق ومشاركة القصص التي تُعبر عن هوية كل منطقة".

وأضاف: "نحن نعمل، بالتعاون مع الاتحاد، على إعادة اكتشاف هوية الأماكن لجميع مواطنينا وزوارنا، وتذكيرهم بالتقاليد القديمة التي جذورها تمتد في تاريخنا العظيم والمتنوع".

ومن بين العروض المميزة التي تم تقديمها، اختارت كل منطقة تقديم قناع أو عرض يُعبّر عن تاريخها المحلي. ففي كالابريا، تم عرض "Polecenelle Bielle"، أحد الأقنعة التقليدية في أليساندريا ديل كاريتو، بينما قدمت كامبانيا أقنعة "كاستل موروني" التي تشمل شخصية "مازيير". من جانبها، اختارت لاتسيو تقديم عرض "كرنفال زاني" الذي وصل من بيسكوروشيانو، ويضم شخصيات تركية ومحاربين.

وفي سياق متصل، أحضرت موليزي شخصية "شيطان توفارا"، بينما قدمت بوليا "دومينو" و"أوميني كورتي" اللذين يمثلان رموزًا من كرنفال ساميشيلينو في باري.

أما من سردينيا، فقد تم عرض "سوس كوريولوس"، قناع مصنوع من جلد الماعز الأسود، بالإضافة إلى "ساس ماسكيراس كوادرا"، وهو قناع تقليدي للنساء.

كما كان لصقلية حضور مميز مع "ميستيربيانكو"، الذي قدم فساتين مزينة بصور أهم القرى في المنطقة، بالإضافة إلى هدايا تذكارية من البندقية. وفي الختام، وأخيراً جاء "بياجيو ديلي كاستيلاري" من ترينتينو ألتو أديجي، وهو تقليد شعبي يعكس حدثًا تاريخيًا يعود إلى عام 1365. (أنسامد).

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