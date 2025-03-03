أكثر من 8 ملايين إيطالي يقضون عطلتهم في الجبال

(أنسامد) - مارس 3 - روما - سجل قطاع السياحة الشتوية الإيطالى في الربع الأول من عام 2025 نتائج مرضية، حيث اختار 8.2 مليون إيطالي قضاء عطلتهم بين جبال الألب والأبينيني.ووفقًا لمسح أجرته شركة Tecnè لصالح اتحاد جمعيات الفنادق والسياحة الإيطالية، تقدر العوائد بحوالي 5.8 مليار يورو.تظل إيطاليا الوجهة المفضلة لقضاء العطلة، إلا أن 3.9% فقط اختاروا قضاء عطلتهم الشتوية في الخارج.وكشف التقرير أن 5.9 مليون شخص اختاروا قضاء أسبوع في الجبال، بينما قرر 2.3 مليون إيطالي التوجه إلى منتجعات التزلج لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.وبشكل عام، من المتوقع أن يصل عدد الوافدين إلى منتجعات التزلج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 12 مليونا (بما في ذلك أولئك الذين ذهبوا عدة مرات خلال الموسم).كما قرر 54.4% عدم الذهاب في إجازة بسبب نقص الموارد المالية، و18% بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.وفى النهاية اختار 73.7% شمال إيطاليا لقضاء أسبوع للتزلج، فيما اختار 22.3% منطقة الوسط والجنوب بينما اختار 3.9% وجهات أجنبية.(أنسامد).

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