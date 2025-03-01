واحد من كل أربع إيطاليين يسافر في عطلات الربيع

(أنسامد) - مارس 1 - روما - اختار واحد من كل أربعة إيطاليين السفر خلال عطلات الربيع، وخاصة الشباب الذين يختارون السفر إلى المدن الكبرى أو الاستمتاع بالربيع بالقيام برحلة إلى البحر، خاصة من هم في الفئة العمرية 35-54 عاما.وكشف استطلاع أجراه اتحاد الدفاع عن المستهلكين حول عطلات عيد الفصح وعطلة الربيع في الفترة من 25 أبريل والأول من مايو، أن العديد من الإيطاليين سيذهبون إلى زيارة القرى الصغيرة، وخاصة الشباب.تعتبر صقلية الوجهة الأكثر شعبية، تليها توسكاني وكامبانيا. من المتوقع أن تتراوح معظم العطلات بين يومين وأربعة أيام.من بين أولئك الذين لا يخططون للسفر، سيستغل 10% من الإيطاليين العطلات لزيارة الأقارب (نوع من العطلات القصيرة منخفضة التكلفة)، خاصة إلى بوليا وإميليا-رومانيا ولومبارديا. (أنسامد).

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