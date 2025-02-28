معرض "حوالي عام 1925انتصار آرت ديكو"

(أنسامد) - فبراير 28 - روما - تحتضن مدينة ميلانو من 27 فبراير إلى 29 يونيو 2025 معرضا بعنوان "حوالي عام 1925 انتصار آرت ديكو"، الذي يقام في بالازو ريالي ويعرض أحد عشر عملاً من المتحف الدولي للسيراميك في فاينزا (رافينا).ويهدف المعرض إلى الاحتفاء بفن آرت ديكو الذي ازدهر في أوروبا في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، وهو أحد أهم الحركات الفنية التي ميزت تلك الحقبة.يتم تنظيم المعرض من قبل فاليريو تيراولي، حيث يتعاون المتحف الوطني للفن المعاصر مع مجموعة من المتاحف الإيطالية البارزة، مثل متحف جينوري في سيستو فيورنتينو، ومتحف ولفسونيانا في جنوة، ومتحف فوندازيون فيتوريال ديجلي إيتالياني في جاردوني على بحيرة جاردا لتنظيم هذه الفاعلية. كما يساهم متحف آنيه ترينتي في بولون-بيلانكور (باريس) في تقديم قطع فنية أساسية لبناء سرد تاريخي دقيق للمعرض.تتضمن الأعمال المعروضة قطعا فنية لفنانين مرموقين مثل أنجيلو بيانشيني، وفرانشيسكو نوني، وأنسيلمو بوتشي، وأشيل كالزي، وجاليليو تشيني، وبييترو ميلاندري، وجيو بونتي. ويحتفل المعرض أيضًا بالذكرى المئوية للمعرض الدولي للفنون الزخرفية والصناعية الحديثة في باريس 1925، والذي كان نقطة انطلاق لانتشار أسلوب "آرت ديكو" في جميع أنحاء أوروبا.يقدم المعرض مجموعة استثنائية من الفنون الزخرفية الإيطالية والأوروبية، حيث تشمل الأعمال المعروضة السيراميك، والزجاج، والماجوليكا، والأثاث، والمنسوجات، بالإضافة إلى اللوحات والمنحوتات والرسومات والملصقات الإعلانية. كما يقدم المعرض صورًا تاريخية ومقاطع أفلام تسلط الضوء على التطورات التي مر بها هذا الأسلوب الفني المبدع. (أنسامد).

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