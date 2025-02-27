افتتاح المعرض الفوتوغرافي لكلاوديو مونتي كوكو في ريكاناتي

(أنسامد) - فبراير 27 - روما - يُفتتح المعرض الفوتوغرافي "الكتابة اللانهائية" للفنان الإيطالي كلاوديو مونتي كوكو في المتحف المدني لفيلا كولوريدو ميلز يوم 2 مارس بمدينة ريكاناتي.ويقدم المعرض أكثر من 40 صورة فوتوغرافية تلتقط مشاهد من القراءة في بعض أشهر المدن الإيطالية والدولية، إلى جانب لقطات تم التقاطها خصيصًا في ريكاناتي، مسقط رأس الشاعر جياكومو ليوباردي.يعد هذا المعرض الأول ضمن مشروع الرعاية الثقافية الذي يحمل نفس الاسم، والذي تروج له بلدية ريكاناتي. يهدف المشروع، الذي تم تمويله من قبل مركز الكتب والقراءة، إلى تعزيز ثقافة القراءة عبر سلسلة من الأنشطة المستمرة حتى عام 2025.من خلال عمله، يسلط مونتي كوكو الضوء على "النقص المثالي" في الصورة، حيث تبدو لقطاته وكأنها مركبة أو مُصممة رغم أنها صور حقيقية.منذ عام 2006، التقط مونتي كوكو صورًا مكثفة تُظهر المدن كقاعات قراءة ضخمة في الهواء الطلق، حيث تصبح المعالم الحضرية مثل السلالم والجدران والأزقة أماكن يختار فيها الناس الانغماس في عالم الكتابة.يُعتبر المعرض أيضًا تتويجًا لمسيرة مونتي كوكو الفنية، التي بدأها بالتصميم الصناعي قبل أن يتحول إلى عالم التصوير الفوتوغرافي.ويمتلك الفنان سجلاً حافلاً من المعارض الفردية في إيطاليا والخارج، بما في ذلك في مهرجان فوغ للصور الفوتوغرافية في ميلانو، وفوتوفيفر في باريس. (أنسامد).

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