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بدء تطويربيجو في بورتو انتيكو: خطوة جديدة نحو تجديد رمز جنوة

26 فبراير 2025, 08:59

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 26 - روما - بدأت أعمال إعادة تطوير بيجو في بورتو انتيكو بمدينة جنوة، وهي الهيكل المعماري الفولاذي المزود بمصعد بانورامي، الذي صممه المهندس المعماري رينزو بيانو بمناسبة مهرجان "كولومبيادز" في عام 1992. أصبح هذا الهيكل منذ ذلك الحين رمزًا بارزًا لمدينة لانترنا وجزءًا لا يتجزأ من هوية جنوة.

تستهدف عمليات إعادة الطلاء والتنظيف التي بدأت حديثًا إحياء جمال الهيكل ورونقه، في ظل التأثيرات التي تعرض لها بسبب الملوحة والعوامل الجوية على مر السنين.

و يعود تاريخ افتتاح الهيكل إلى عام 1992، وقد تدهورت طبقة التصوير التي تغطيه بشكل واضح، مما دفع إلى هذه المبادرة التي تهدف إلى استعادة جاذبيته، ليس فقط للسكان المحليين ولكن أيضًا للسياح الذين يزورون المدينة من مختلف أنحاء العالم.

تبلغ تكلفة أعمال التجديد مليون و870 ألف يورو، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في 9 يونيو المقبل. تشمل هذه المرحلة العمل على الأجزاء التي يمكن الوصول إليها بواسطة السقالات، مثل عمود العلم الرأسي، الأذرع الجانبية الأربعة، وكذلك الأعمدة الثلاثة الأخرى التي تدعم المصعد البانورامي والهيكل المشدود لساحة ديل فيستى .

أما المرحلة الثانية، التي تُنفَّذ في أوائل عام 2026، فستشمل إتمام عملية الطلاء للأجزاء المتبقية التي يصعب الوصول إليها باستخدام السقالات، عبر تقنية البناء البهلواني التي تعتمد على الأحزمة والحبال. (أنسامد).

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