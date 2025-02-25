نفرتاري في فلورنسا: تجربة فريدة للماضي المصري القديم

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - تقدم نسخة 2025 من Tourisma، المعرض التجاري المتخصص في الآثار والسياحة الثقافية، شيئًا استثنائيًا للزوار. بدءًا من 21 فبراير، يُتيح المعرض فرصة فريدة لاكتشاف مقبرة نفرتاري لأول مرة في نسخة معاد بنائها على مقياس 1:1، وذلك بفضل جهود عالمي المصريات دوناتيلا أفانزو وسيلفانا سينكوتي.وأوضح الخبراء أفانزو وسينكوتي أن "مقبرة نفرتاري Qv 66، الواقعة في وادي الملكات بالأقصر، قد تعرضت لتدهور كبير على مر الزمن، مع إغلاقها لفترات طويلة. ومن هنا جاءت فكرة مشروع نفرتاري Qv66، الذي يهدف إلى إعادة بناء أهم أجزاء المقبرة لتقديمها كمشروع عالمي في مجال السياحة الثقافية".وأضافت أفانزو: "هذا العمل تحقق بفضل دعم العديد من الجهات التي ساهمت في المشروع بشكل مجاني، مما جعل من هذا الحدث حدثًا غير مسبوق".إلى جانب إعادة بناء المقبرة، يقدم المعرض أيضًا الرحلة العطرية، التي تأخذ الزوار في تجربة حسية تعيد إحياء الأجواء المقدسة في مصر القديمة.تتعاون أفانزو وسينكوتي مع صانع العطور الإيطالي ميو فوسكيوني لإعادة إنتاج روائح تاريخية، تم الحصول عليها من خلال دراسات مع علماء المصريات، مما يمنح الزوار فرصة للغوص في عوالم تاريخية وتجربة روح العصر.ستتيح قاعة الأبقار السبع المقدسة والثور والدفات السماوية الأربعة للزوار فرصة شمية لاستكشاف الروائح المرتبطة بالطقوس المصرية القديمة، مما يضيف بعدًا جديدًا للفهم التاريخي والثقافي للمقبرة.(أنسامد).

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