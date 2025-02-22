فن الباباوات في قلعة سانت أنجلو:معرض يجسد الجمال والروحانية

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - في قلب مدينة روما، تنبض قلعة سانت أنجلو بحياة جديدة من خلال معرض "فن الباباوات"، الذي يروي قصة مدينة تسعى للقداسة، دون أن تتخلى عن احتفالها بالجمال والذاكرة.هذا المعرض المميز، الذي يقام في قاعة القلعة، يهدف إلى تقديم رحلة بصرية عبر تاريخ الفن المرتبط بالباباوات، حيث يبرز دور الفن في التعبير عن القيم الروحية والدينية التي شكلت الهوية الثقافية لمدينة الفاتيكان.المعرض، الذي سيُفتتح في 6 مارس ويستمر حتى 31 أغسطس 2025، يعكس تنوعاً فنيًا يشمل 38 لوحة تتناول موضوعات إنجيلية مثل الطفولة، الأمومة، القيامة، الرحمة والأمل.من بين الأعمال الفنية المعروضة، تبرز لوحات مثل "السيدة العذراء والطفل مع القديس يوسف والقديس بطرس الشهيد" للفنان أندريا ديل سارتو، و"عبادة الطفل" لجيوفاني جيرولامو سافولدو، والتي تسلط الضوء على فرحة العائلة وعلاقة الإنسان بالله.ويتميز المعرض بإدراج أعمال لفنانين معاصرين، مثل برونو تشيكوبيلي، الذي يعرض عملاً مخصصًا للمسيح، مما يعكس كيف يستمر الفن في التفاعل مع القيم الدينية الحديثة. كما تشمل الأعمال المعروضة أيضًا لوحات لأساتذة عصر النهضة مثل بيروجينو، كارافاجيو، وبييترو دا كورتونا، بالإضافة إلى فنانين مثل أنطون رافائيل مينجس وباتيستيلو كاراتشولو.ومن الجدير بالذكر أن المعرض هو نتاج تعاون بين العديد من المؤسسات الثقافية الكبيرة، بما في ذلك المعارض الوطنية للفنون القديمة وقصر باربيريني، والمتاحف الملكية في تورينو، إضافة إلى أكاديمية سان لوكا وبعض المتاحف البلدية. (أنسامد).

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