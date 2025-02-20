نوراجيكا: تجربة غامرة في ساساري تُعيد إحياء حضارة سردينيا

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - بعد نجاحه الكبير في ميلانو، يصل معرض "نوراجيكا" إلى ساساري في إصدار خاص يستمر من 22 فبراير حتى 30 أبريل. ويمكن للزوار استكشاف رحلة غامرة في تاريخ سردينيا العريق داخل جناح تافولارا، الذي يمتد على أكثر من 500 متر مربع.أُقيم حفل إطلاق المعرض في قصر دوكالي بحضور رئيس بلدية ساساري جوزيبي ماسيا، والمستشارة الثقافية نيكوليتا بوجيوني، ومنظمي المعرض باولو ألبرتو بينا وماريا كارميلا سوليناس. وقد حظي الحدث بدعم من بلدية ساساري والمنطقة.يُعد معرض "نوراجيكا" من أبرز الفعاليات الثقافية التي اجتذبت آلاف الزوار في مدن إيطالية مختلفة، منها أولبيا، وباروميني، ونورو، وأرزاشينا، وكالياري، ونابولي، وأخيرًا ميلانو.بين عامي 2021 و2024، أثبت المعرض مكانته في كالياري باعتباره واحدًا من أكثر المتاحف التجريبية شهرة في إيطاليا، مما جعله يدخل ضمن قائمة أفضل عشر تجارب متحفية في البلاد على موقع Tripadvisor.يجمع المعرض بين مشاهد غامرة وإعادة بناء دقيقة باستخدام تقنيات حديثة، بما في ذلك الواقع الافتراضي، ليروي تاريخ حضارة سردينيا القديمة. يقدم المعرض للزوار فرصة استكشاف الأبراج النوراجية، ورش العمل الحرفية القديمة، والمقابر العملاقة، بالإضافة إلى حركة الملاحة البحرية في البحر الأبيض المتوسط. (أنسامد).

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