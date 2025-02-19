كرنفال كازانوفا ينطلق في البندقية بعروض الشوارع والماء

(أنسامد) - فبراير 19 - روما - انطلقت اليوم فعاليات كرنفال البندقية لعام 2025، تحت عنوان "وقت كازانوفا"، حيث تزينت شوارع المدينة بعروض فنية ومسرحية تجمع بين فنون الشارع والكوميديا ديل آرتي.بدأت الاحتفالات في ساحة سان ماركو، حيث أُقيمت عروض متنوعة على مدار اليوم، بدءًا من العروض المسرحية وصولًا إلى عرض "أجمل قناع" الذي جذب الأنظار بأقنعة فنية مذهلة من جميع أنحاء العالم.وقد شهد اليوم الأول أيضًا انطلاق النسخة الثالثة من عرض "البندقية، أو فن الكوميديا"، الذي يعرض أعمالًا كوميدية لفرق محلية ودولية، بمشاركة 14 شركة، حيث سيستمر العرض حتى الرابع من مارس.وفي خطوة جديدة لهذا العام، امتدت فعاليات الكرنفال لتشمل أماكن جديدة مثل كامبو سانتو ستيفانو وكامبو سان كاسيان وكامبو سانتا مارغريتا، بالإضافة إلى ساحة فيريتو في مدينة ميستري، حيث سحر فنانو الشوارع الزوار بعروضهم المتجولة، بما في ذلك الألعاب السحرية والبهلوانات.وتستعد البندقية لافتتاح حفل الكرنفال الرسمي على القناة الكبرى، حيث سيشارك نحو مائة قارب مزين بمجدفين يرتدون الأقنعة في عرض مائي مهيب.ويُنتظر أن تزين القوارب القناة الكبرى وصولًا إلى جسر ريالتو، حيث سيتم إطلاق "بانتيجانا" (الفأر العملاق) المصنوع من الورق المعجن في حفل يتضمن انفجارًا مدهشًا من القصاصات الورقية القابلة للتحلل بيئيًا، ليُعلن بدء الاحتفالات بشكل رسمي.وفي ختام اليوم، ستُقام احتفالات موسيقية وتقديم الأطباق التقليدية في ساحة ريالتو، ليُختتم يوم كرنفالي حافل بالمرح والتفاعل مع الزوار من كافة أنحاء العالم. (أنسامد).

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