الكرنفال الإيطالي: مزيج من التاريخ والتقاليد المحلية

(أنسامد) - فبراير 18 - روما - تستمر احتفالات الكرنفال في أنحاء إيطاليا هذه الأسابيع، حيث تتزين الشوارع والمناطق بالأقنعة والعوامات والرقصات التي تعكس مزيجًا من التاريخ والتقاليد المحلية الفريدة.من كرنفال فينيسيا الشهير إلى كرنفال فياريجيو المرموق، هناك العديد من الاحتفالات التي تتميز بأجواء ساحرة وأسلوب خاص، لكن لا يقتصر الأمر على هذه الاحتفالات المعروفة فقط.في جميع أنحاء إيطاليا، توجد احتفالات فريدة قليلة الشهرة ولكنها مدهشة، تعكس التراث الفولكلوري المحلي لكل منطقة.من أبرز هذه الاحتفالات، كرنفال وادي سان برنارد الكبير في إتروبل، الذي ينظم هذا العام في 27 و28 فبراير. يتميز هذا الكرنفال بقناع "لاندزيت" الخشبي، الذي يذكر بمرور الجنود الذين تبعوا نابليون في مايو 1800. كما يتزين المشاركون بأزياء ملونة مزخرفة بالخرز والترتر لطرد الأرواح الشريرة، حيث يعكس القناع الخشبي التقليدي والعناصر الرمزية روح الاحتفالات التاريخية.وفي فو، إحدى قرى تورتونا، يقام كرنفال خاص في 4 مارس، حيث تُعرض دمى تاريخية في مسيرتها التقليدية عبر شوارع القرية. يتيح الحدث للزوار فرصة استكشاف أسرار المسرح المتحرك وتعلم تقنيات صناعة الدمى في ورش العمل المفتوحة للأطفال.أما في مادونا دي كامبيجليو، فيحتفل سكان المنطقة بكرنفال يعود تاريخه إلى العهد الهابسبرغي.بين العربات المزينة والفرسان والسيدات، يستمتع الحضور بكرنفال يشبه الحكايات الخيالية، حيث تتخلل الاحتفالات حفلات تنكرية في فندق جراند هوتيل دي ألبس.في ساوريس، بمقاطعة أوديني، يحتفل الجميع بليلة الفوانيس في الأول من مارس، حيث يسير موكب طويل من الأقنعة الخشبية عبر شوارع القرية المغطاة بالثلوج. تصاحب المسيرة الموسيقى والنبيذ المغلي، ليعكس هذا الاحتفال تقاليد المناطق الجبلية.ومن بين الاحتفالات القديمة، يعود كرنفال "Bacanal del gnoco" في فيرونا إلى العصور الوسطى، حيث يستمر التقليد الذي بدأ في عام 1531، ويضم مسيرات من العوامات وألعاب "الغراند جنوكولادا".كما يشتهر كرنفال إستي في فيرارا بالاحتفالات التي تعيد إحياء روح عصر النهضة، مع الحفلات التنكرية والعروض المسرحية التي تعكس ثقافة عصر الأسرة إستي. (أنسامد).

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