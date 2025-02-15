ازدهار سياحة حفلات الزفاف في إيطاليا مع تزايد إقبال الأجانب

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - شهدت إيطاليا نموا كبيرا في سياحة حفلات الزفاف في عام 2024، حيث ارتفع عدد حفلات الزفاف الأجنبية بنسبة 11.4% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 15100 حفل زفاف، بمشاركة 960 ألف شخص.يأتي معظم الأزواج من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ويصطحبون معهم عددًا كبيرًا من الضيوف لحفلات تستمر لعدة أيام، ويختارون أماكن غير تقليدية مثل مزارع الكروم، الشواطئ، الفلل، والقرى التاريخية في وسط إيطاليا وصقلية.ووفقًا لبيانات دراسة "وجهة الزفاف في إيطاليا"، فإن هذا القطاع يمثل محركا اقتصاديا مهما، حيث بلغت عائداته ما يقارب مليار يورو، مقارنة بـ 500 مليون يورو عام 2018. كما ارتفع الطلب على منظمي حفلات الزفاف إلى 46.3%، مما يعزز فرص العمل في هذا المجال.تتركز النسبة الأكبر من حفلات الزفاف في وسط إيطاليا (31.1%)، كما أن هناك اهتمام متزايد بالمناطق الجنوبية والجزر (29.3%)، خاصة صقلية، التي ستستضيف فعالية حول سياحة حفلات الزفاف في باليرمو من 18 إلى 21 فبراير. (أنسامد).

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