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تنظيم أيام مفتوحة لاكتشاف تراث محطات السكك الحديدية

14 فبراير 2025, 08:22

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 14 - روما - في إطار سلسلة من الأيام المفتوحة المجانية، توفر مؤسسة FS Italiane فرصة فريدة للجمهور لاكتشاف جمال بعض من أبرز المحطات التي تحتوي على لوحات جدارية ومنحوتات وتحف وأثاث أصلي يعكس تنوع العصور وأنماط السفر.

وتبدأ الفعاليات من محطة فلورنسا سانتا ماريا نوفيلا، حيث سيتم فتح أبواب Palazzina Reale أمام الزوار يومي السبت 15 والأحد 16 فبراير من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءً.

خلال هذين اليومين، سيحظى الزوار بفرصة فريدة للتعرف على تاريخ هذا المعلم المعماري الضخم، الذي كان مخصصًا لاستضافة الملك وبلاطه أثناء زياراتهم للعاصمة التوسكانية.

تم بناء القصر بين عامي 1934 و1935، وافتتحه الملك فيتوريو إيمانويل الثالث في 30 أكتوبر 1935.

ويُعتبر المبنى مثالًا رائعًا للهندسة المعمارية الإيطالية العقلانية، حيث تبرز فيه قاعة الاحتفالات الفخمة التي تتميز بجدران مغطاة بألواح من الرخام وأرضيات من شرائح الجوز والبلوط.

تساهم المساحات الواسعة والأثاث الفاخر واللوحات والمنحوتات التي تزين الغرف في منح المبنى مظهرًا مهيبًا وفخمًا، مما يجعله متحفًا حيًا تواصل مؤسسة FS الحفاظ عليه وإدارته.

وتهدف المؤسسة من خلال هذه الأنشطة الثقافية إلى فتح المجال أمام المواطنين لاكتشاف هذه الجواهر الفنية المعمارية، التي تساهم في إثراء التجربة الثقافية وإتاحة الفرصة للتفاعل مع التراث.

(أنسامد).

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