معرض "فارنيزي في روما في القرن السادس عشر"

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - يستضيف متحف الكابيتولين في فيلا كافاريلي من 11 فبراير إلى 18 مايو 2025، معرضًا فنيًا استثنائيًا بعنوان "الفارنيزي في روما في القرن السادس عشر...أصول وثروة مجموعة".ويسلط المعرض الضوء على واحدة من أهم المجموعات الفنية التي جمعتها عائلة فارنيزي، ويعرض أكثر من مائة تحفة فنية من المنحوتات القديمة، البرونزيات، اللوحات، الرسومات، المخطوطات، الأحجار الكريمة، والعملات المعدنية.يستعرض المعرض أعمالًا فنية بارزة مثل صندوق فارنيزي الذهبي، المرصع باللازورد والمينا والمنحوتات الكريستالية، والذي يعتبر من أعظم روائع صياغة الذهب في القرن السادس عشر. كما يضم المعرض التحف التي كانت تزين أفخم غرف قصر فارنيزي، مثل التماثيل الرومانية الشهيرة "بان ودافني" و"جانيميد مع النسر"، بالإضافة إلى أعمال من عصر النهضة مثل "مادونا الحب الإلهي" لرافائيل و"صورة البابا بولس الثالث مع كاماورو" لتيتيان.ويعد المعرض جزء من مشروع عام اليوبيل الذي تشرف عليه هيئة الإشراف على الكابيتولين. يجسد هذا الحدث فرصة فريدة للزوار للاطلاع على التراث الثقافي الكبير لعائلة فارنيزي، الذي تم تقطيعه على مر السنين رغم وصايا الكاردينال أليساندرو فارنيزي. (أنسامد).

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