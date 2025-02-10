إطلاق زيارات إرشادية مجانية لشقة باربوبقصر فينيسيا في روما

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - أعلنت مؤسسة فىفى فيتوريانو وبالاتزو فينيسيا عن بدء برنامج زيارات إرشادية مجانية لشقة باربو في قصر فينيسيا والتى بدأت فعلياً من السبت 8 فبراير وحتى شهر يونيو 2025 تُتيح هذه الزيارات للزوار فرصة استكشاف واحدة من أروع الجواهر المعمارية من عصر النهضة، التي كانت قد بُنيت بناءً على تكليف من الكاردينال الفينيسي بييترو باربو، الذي أصبح البابا بولس الثاني.تعد شقة باربو جزءًا من أقدم سبع غرف في القصر، الواقعة في الطابق الأول المطل على ساحة فينيسيا.هذه الغرف تضم مجموعة فريدة من أعمال النحت، والقطع النقدية، وفن صياغة الذهب التي تعود إلى الكاردينال باربو. وتقدم الزيارات فرصة فريدة للتعرف على التفاصيل الدقيقة لهذه القطع الفنية والزخارف الإيطالية الاستثنائية، تحت إشراف مشغلين خبراء، مما يعزز تجربة الزوار في مجال الترميم والفن.تأتي هذه الزيارات في إطار أعمال الترميم المستمرة التي تجري في قصر فينيسيا، حيث يتم تعزيز الهيكل العام للقصر في إطار مشروع توسعة شبكة مترو روما على الخط C. كما تشمل عمليات الترميم أعمالًا على الأسطح الزخرفية مثل الأسقف، والأرضيات، واللوحات الجدارية، التي خضعت لعدة تدخلات صيانة على مر الزمن.الزيارات الإرشادية تقتصر على أربع جولات يومية بحد أقصى 8 زوار في كل جولة، . يمكن للزوار الانضمام لهذه الجولات في أيام السبت، مع توفر التوجيهات التفصيلية حول كل قطعة فنية والتاريخ الغني للمكان.(أنسامد).

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