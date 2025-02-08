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سياحة الجذور: إمكانات تقدر بـ 8 مليارات يورو

08 فبراير 2025, 08:57

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 8 - روما - تعتبر سياحة الجذور، التي تجذب حوالي 80 مليون شخص من الإيطاليين وأحفادهم حول العالم الذين يبحثون عن مسقط رأس عائلاتهم، أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد السياحي.

في عام 2022، بلغ الإنفاق على هذا النوع من السياحة 15% من إجمالي إنفاق السياح الأجانب في إيطاليا، وهو ما يعادل 8 مليارات يورو سنويًا، بالإضافة إلى 64 مليار يورو من الأنشطة المرتبطة بها، وتوفير نحو 90,000 فرصة عمل جديدة.

تم الإعلان عن هذه البيانات في مؤتمر نظمه اتحاد الشركات التجارية الإيطالية، كونفكومريتشو Confcommercio وبرنامج Italea للترويج لسياحة الجذور في فلورنسا.

وبحسب المسح الذي أجرته مؤسسة (SWG) لأبحاث السوق لصالح اتحاد كونفكومريتشو، فإن السائحين المهتمين بسياحة بالجذور تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا ويعيشون في أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية أو أستراليا أو أوروبا، ويبحثون عن أصولهم العائلية في إيطاليا.

ويقضي الشخص المهتم بسياحة الجذور في المتوسط ;;ما بين 12 و15 يوما في إيطاليا، بميزانية إنفاق تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف يورو.

تساهم هذه السياحة في تنشيط المناطق الريفية والقرى الأقل زيارة، مما يوفر فرصًا لتنمية هذه الأماكن والحفاظ على التراث الثقافي.

(أنسامد).

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