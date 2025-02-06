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تنظيم حشود السياح في منتجع روكاراسو بأبروتسو

06 فبراير 2025, 09:11

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 6 - روما - وصلت أولى حافلات المتزلجين إلى منتجع روكاراسو الجبلي في أبروتسو وذلك بعد اتخاذ تدابير جديدة للسيطرة على الحشود، عقب حالة الفوضى التي تسبب فيها الآلاف من السياح القادمين من منطقة كامبانيا المجاورة.

وقد تسببت الحشود الكبيرة في ازدحام شديد على المنحدرات، بالإضافة إلى اختناقات مرورية طالت الطرقات، مما أسفر عن توجيه اتهامات بسوء السلوك.

في إطار الإجراءات الجديدة، تم إنشاء نقطة تفتيش بين كاستل دي سانجرو وريونتو سانيكو، حيث تخضع الحافلات للفحص والتنظيم من قبل الشرطة، قوات الكارابينييري ورجال الإطفاء.

تم تحديد عدد الحافلات التي يمكنها الوصول إلى المنتجع بـ60 حافلة فقط، في انخفاض ملحوظ مقارنة بـ260 حافلة تم تسجيلها في اليوم نفسه من الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يصل نحو 3 آلاف شخص إلى البلدة يوم الأحد، وفقًا لتصريحات المسؤولين المحليين. وتأتي هذه التدابير كجزء من استراتيجية للحد من الفوضى وضمان تدفق السياح بشكل منظم وآمن.

(أنسامد).

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