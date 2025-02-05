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موسم الرقص في مسرح ريجيو في بارما ينطلق بعرضين مبدعين

05 فبراير 2025, 10:12

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 5 - روما - يبدأ موسم الرقص في مسرح ريجيو في بارما بعرضين مبدعين، حيث يُفتتح العرض الأول يوم الأربعاء 5 فبراير مع "كارمن" من فرقة أنطونيو جاديس، التي تُعد من أبرز الفرق العالمية في مجال الرقص الإسباني والفلامنكو. يعود العرض إلى ريجيو بعد انتظار طويل، حيث يقدم جاديس إبداعه الفريد في الباليه السردي المستوحى من قصة ميريميه.

"كارمن"، من تصميم الرقصات والإضاءة لكارلوس ساورا، هو الباليه السردي الثالث لجاديس بعد "دون جيوفاني" و"حفلات الزفاف". يقدم العرض قصة كارمن الشهيرة على خشبة المسرح بمشاركة نخبة من الراقصين مثل إزميرالدا مانزناس في دور "كارمن"، وألفارو مدريد في دور "دون خوسيه"، إضافة إلى جايرو رودريغيز (توريدور) وميغيل أنخيل روخاس (الزوج)، مع فرقة من المغنين وعازفي الجيتار.

فيما يتعلق بالعرض الثاني، يوم السبت 8 فبراير، سيُعرض "الطريق"، العرض الأول الوطني حصريًا لإيطاليا. يشارك فيه النجم الروماني ألينا كوجوكارو في دور جيلسومينا، مستوحاة من فيلم فيديريكو فيليني "لا سترادا" (1954). يتم تقديم العمل من تصميم ناتاليا هوريتشنا، ويعتمد على موسيقى نينو روتا. سيظهر إلى جانب كوجوكارو كل من ميك زيني (زامبانو) ويوهان كوبورج (إيل ماتو).

إلى جانب العروض المذهلة، يقدم مسرح ريجيو أيضًا حدثًا خاصًا تحت عنوان "Ladanza dietro le quinte"، حيث يكشف الراقصون ومصممو الرقصات من الشركات المشاركة في موسم الرقص عن تفاصيل أعمالهم قبل العرض الأول. (أنسامد).

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