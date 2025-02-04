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تراجع في عدد الإيطاليين الذين يخططون لعطلات الثلج في 2025

04 فبراير 2025, 09:25

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 4 - روما - كشف مرصد السياحة Confcommercio بالتعاون مع Swg عن أن حوالي 8 ملايين إيطالي يعتزمون قضاء إجازات ثلجية في الربع الأول من هذا العام، وهو تراجع طفيف مقارنة بالعام الماضي 2024.

يُعزى هذا التراجع إلى التخطيط المتأخر من قبل العديد من السائحين، وهي ظاهرة أصبحت أكثر وضوحًا في السنوات الأخيرة.

تقتصر غالبية هذه الرحلات على عطلات قصيرة (من 4 إلى 5 أيام)، حيث يخطط 10% فقط من الإيطاليين للقيام برحلات تزلج كلاسيكية مدتها أسبوع كامل. وفيما يتعلق بالإنفاق، يتوقع أن يكون متوسط الإنفاق الفردي حوالي 380 يورو.

فيما يخص الوجهات المفضلة، يُفضل 80% من الإيطاليين قضاء عطلتهم الثلجية في الجبال الإيطالية، مع تفضيل خاص لمدن مثل ترينتينو وألتو أديجي. في المقابل، لا يتعدى 9% من السياح الإيطاليين السفر إلى دول الجوار مثل سويسرا والنمسا وفرنسا.

أما بالنسبة لنوع الإقامة، فغالبية السائحين يفضلون الإقامة في الفنادق، بينما يحظى التخييم في الأكواخ والشاليهات بنسبة 14% من الاختيارات. بالإضافة إلى ذلك، يتجه العديد من السياح للتركيز على الأنشطة غير الرياضية مثل الاسترخاء في المنتجعات الصحية، والتجول في الطبيعة، وتذوق المأكولات المحلية.

وفيما يتعلق بالرياضات الشتوية، تشير تقديرات مرصد السياحة الجبلية الإيطالي "جي إف سي" إلى أن حوالي 4.24 مليون إيطالي سيمارسون رياضة واحدة على الأقل على الثلج هذا الشتاء. أبرز هذه الرياضات تظل التزلج على جبال الألب، التي تحظى بشعبية كبيرة بنسبة 60.8% من ممارسي الرياضات الثلجية. (أنسامد).

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