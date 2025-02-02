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مرصد السياحة: 8 ملايين إيطالي يقضون عطلاتهم في الثلوج

02 فبراير 2025, 09:16

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 2 - روما - وفقًا لمسح نشره يوم السبت مرصد السياحة التابع لاتحاد تجار التجزئة كونفكومرتشو، بالتعاون مع معهد استطلاعات الرأي SWG، من المتوقع أن يختار حوالي 8 ملايين إيطالي قضاء عطلات تزلج في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وأفاد كونفكومرتشو أن حجوزات العطلات الشتوية شهدت انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالربع الأول من عام 2024، ويُعزى ذلك إلى زيادة الحجوزات في اللحظة الأخيرة، وهو اتجاه لوحظ خلال السنوات القليلة الماضية.

أظهرت البيانات أن معظم العطلات الشتوية المحجوزة في الربع الأول من العام لا تتجاوز مدة أربعة إلى خمسة أيام، حيث يتم حجز 10% فقط من الإجازات لمدة أسبوع كامل.

وتشير الدراسة إلى أن متوسط التكلفة للفرد يبلغ 380 يورو.

بشكل عام، أشار 80% من الإيطاليين الذين شملهم الاستطلاع إلى تفضيلهم للمنتجعات التزلج الإيطالية على تلك الموجودة في الخارج، حيث تصدرت مناطق ترينتينو ألتو أديجي، تليها فالي داوستا وبييمونتي قائمة الوجهات الأكثر شعبية. في المقابل، فقدت لومباردي جزءًا من شعبيتها في هذا المجال.

وفي الوقت ذاته، اختار 9% من المشاركين في الاستطلاع قضاء عطلاتهم في منتجعات تزلج خارج إيطاليا، خاصة في سويسرا والنمسا وفرنسا.

بينما أشار 7% من المشاركين إلى أنهم يخططون لقضاء عطلات تزلج في كل من إيطاليا والخارج، مما يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنةً بالعام 2024. (أنسامد).

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