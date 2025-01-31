معرض "فتيات مالدورور" في روما: رحلة عبر تاريخ فني استثنائي

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

معرض "فتيات مالدورور" في روما: رحلة عبر تاريخ فني استثنائي

31 يناير 2025, 09:00

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - يناير 31 - روما - في قلب المدينة، بين شارعي دي باريوني وديللا فوسا، وعلى مقربة من ساحة نافونا، يقع المكان الذي شهد حقبة فنية وثقافية فريدة في السبعينيات.

أصبح متجر الكتب "مالدورور جاليري" مختبرًا فكريًا وفنيًا، حيث احتضن العديد من التجارب الفنية الفريدة.

أصبح هذا الفضاء ملتقى للمثقفين والفنانين، حيث عُرضت فيه كتب ذات طابع مستقبلي إلى جانب مؤلفات لكتاب مثل ألبرتو سافينيو، نيتشه، المركيز دي ساد، إميل زولا، ولويس فرديناند سيلين.

في هذا الجو المفعم بروح التجديد والتمرد، كان جوزيبي كاسيتي وبولو ميسيجوي من أبرز الشخصيات التي ساهمت في تشكيل هذا الفضاء الثقافي المميز.

بفضلهما، استقطب المكان انتباه المثقفين والفنانين من مختلف التوجهات، مقدّمًا لهم فضاءً للتعبير والإبداع في بيئة غير تقليدية. وعلى جدرانه، عُلّقت آلاف الصور الفوتوغرافية التي توثّق تجارب فنية متنوعة.

اليوم، في معرض "فتيات مالدورور" المقام في "Il Museo del Louvre Roma"، يتم تكريم هذا الإرث الفني الفريد. ويقدم المعرض، الذي ينظّمه جوزيبي كاسيتي، أعمال خمس فنانات كان لهن دور بارز في المشهد الفني لمالدورور خلال السبعينيات، وهن: إديث شلوس، فرانشيسكا وودمان، سابينا ميري، مونيكا ألباسيني كاسيتي، وكاتي لابورتي. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

08:39

محكمة الاستئناف في ألبانيا ترفض طلبات لجوء 43 مهاجراً

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

08:39

محكمة الاستئناف في ألبانيا ترفض طلبات لجوء 43 مهاجراً