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افتتاح معرض فني معاصر بالمركز الثقافى الإيطالى بالقاهرة

من 4 إلى 16 فبراير

30 يناير 2025, 13:01

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 30 - روما - في إطار احتفالية ثقافية فريدة، يفام معرض فني معاصر بعنوان "ألوان العالم: النيل والتيبر" (Colori del Nilo e del Tevere) بالمركز الثقافى الإيطالى بالقاهرة و يستمر من 4 إلى 16 فبراير 2025.

و يعد مزيجًا فنيًا بين مصر وإيطاليا وبلجيكا وعمان، سيُعرض في "Artoday" بالتعاون مع المعهد الإيطالي للثقافة في القاهرة.

ويجمع المعرض أعمالًا فنية من 44 فنانًا معاصرًا، من بينهم أسماء بارزة مثل جورجيو بيكايا، كريستينا ميلاكوفيتش، وباربرا بيرارديكورتي تحت رعاية المعهد الإيطالي، ليكون منصة للاحتفاء بالفن المعاصر ويعكس التنوع الثقافي بين الشرق والغرب.

وقد شهد الحدث حضور السفير الإيطالي في القاهرة، ميشيل كواروني، الذي ألقى كلمة أكد فيها على أهمية التعاون الثقافي بين الأمم.

وقال كواروني: "إن هذا الحدث ليس مجرد عرض فني، بل هو مثال حي على الجهود المبذولة لتعزيز الحوار الثقافي، وفتح الفرص المهنية من خلال التعاون بين الثقافات المختلفة." من جانبه، شدد مدير المعهد الإيطالي للثقافة في القاهرة، ماوريتسيو جويرا، على أن الفن والثقافة لا يسهمان فقط في تحفيز الحوار بين الشعوب، بل يعززان الفهم المتبادل في عالم يتسم بالتنوع والانقسام.

وأضاف: "المعرض هو خطوة نحو الأمل، ويبرهن على أن الفن يمكن أن يوحدنا رغم اختلافاتنا." وأشارت شيرين بدر، مؤسسة ومديرة "Artoday"، إلى أن المعرض يُعد احتفالًا بالتراث الثقافي ويُظهر القدرة الفائقة التي يمتلكها الفن في توصيل رسائل قوية تُعبّر عن تجارب الشعوب. وقالت: "الفن يعبر عن الحياة في أشكال متنوعة ويشجع على الحوار الثقافي بين المجتمعات المختلفة." . (أنسامد).

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