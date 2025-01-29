بدء معرض "التقاليد والابتكار.. فن سيراميك ميليتو" فى روما

(أنسامد) - يناير 29 - روما - بدأ عرض قطع خزفية ثمينة ودقيقة في الطابق الرئيسي لمتحف كازا ميوزيوبونكومبانى لودوفيزى في روما، بعنوان "التقاليد والابتكار، فن سيراميك ميليتو"، الذي يستمر حتى 2 مارس.المعرض، الذي نظمته ماتيلد أماتورو، وآنا ألويزا ميليتو، وبياتريس سافيلوني، يروي قصة طويلة وشغفًا كبيرًا في عالم السيراميك عبر رحلة أجاتينا ليبراندو ميليتو.هذه الرحلة بدأت مع تأسيسها لورشة السيراميك عام 1981 برفقة ابنتيها آنا ألويزا وأنجيلا فرانشيسكا، وهي ورشة تحمل جذورًا عميقة في تقنيات الزخرفة الخزفية.تتفاعل أعمال مصنع ميليتو، الذي لا يزال نشطًا حتى اليوم، مع المجموعات التاريخية التي تركتها الأميرة أليس بلانسيفلور دي بيلدت، والتي أصبحت إرثًا للدولة الإيطالية، وتعرض في المتحف. كما يتواصل المعرض مع الإنتاجات المعاصرة بفضل التبرعات والمقتنيات التي حصل عليها المتحف منذ عام 1995.يأخذنا المعرض في رحلة عبر الزمان والمكان، حيث يتنقل بين الشرق مع الخزف الفارسي والهندي والآسيوي الرقيق، وصولًا إلى الصين واليابان. كما يستعرض التأثيرات الأوروبية الكبيرة من القرن الثامن عشر، مثل مايسن وسيفر، ويستحضر إبداع أساتذة الفن الإيطالي في عصر النهضة الذين برعوا في استخدام اللون والشكل. (أنسامد).

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