بدء معرض "التقاليد والابتكار.. فن سيراميك ميليتو" فى روما

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

بدء معرض "التقاليد والابتكار.. فن سيراميك ميليتو" فى روما

29 يناير 2025, 10:06

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - يناير 29 - روما - بدأ عرض قطع خزفية ثمينة ودقيقة في الطابق الرئيسي لمتحف كازا ميوزيوبونكومبانى لودوفيزى في روما، بعنوان "التقاليد والابتكار، فن سيراميك ميليتو"، الذي يستمر حتى 2 مارس.

المعرض، الذي نظمته ماتيلد أماتورو، وآنا ألويزا ميليتو، وبياتريس سافيلوني، يروي قصة طويلة وشغفًا كبيرًا في عالم السيراميك عبر رحلة أجاتينا ليبراندو ميليتو.

هذه الرحلة بدأت مع تأسيسها لورشة السيراميك عام 1981 برفقة ابنتيها آنا ألويزا وأنجيلا فرانشيسكا، وهي ورشة تحمل جذورًا عميقة في تقنيات الزخرفة الخزفية.

تتفاعل أعمال مصنع ميليتو، الذي لا يزال نشطًا حتى اليوم، مع المجموعات التاريخية التي تركتها الأميرة أليس بلانسيفلور دي بيلدت، والتي أصبحت إرثًا للدولة الإيطالية، وتعرض في المتحف. كما يتواصل المعرض مع الإنتاجات المعاصرة بفضل التبرعات والمقتنيات التي حصل عليها المتحف منذ عام 1995.

يأخذنا المعرض في رحلة عبر الزمان والمكان، حيث يتنقل بين الشرق مع الخزف الفارسي والهندي والآسيوي الرقيق، وصولًا إلى الصين واليابان. كما يستعرض التأثيرات الأوروبية الكبيرة من القرن الثامن عشر، مثل مايسن وسيفر، ويستحضر إبداع أساتذة الفن الإيطالي في عصر النهضة الذين برعوا في استخدام اللون والشكل. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

15:21

ميلوني: عندما يكون أمن الأمة مهدد لا مجال للتراجع

08:21

الجمعية الوطنية لمقاولي البناء:شراء منزل أصبح مستحيلاً

16:47

الطقس السيئ يضرب توسكانا وليجوريا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

15:21

ميلوني: عندما يكون أمن الأمة مهدد لا مجال للتراجع

08:21

الجمعية الوطنية لمقاولي البناء:شراء منزل أصبح مستحيلاً

16:47

الطقس السيئ يضرب توسكانا وليجوريا