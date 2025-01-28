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جزر صقلية تشارك في معرض "فيتور" السياحي الدولي في مدريد

28 يناير 2025, 08:31

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 28 - روما - شاركت جزر صقلية، من خلال منظمة إدارة الوجهات السياحية لجزر صقلية، في معرض "فيتور" السياحي الدولي في مدريد، الذي أقيم في الفترة من 22 إلى 26 يناير 2025، وذلك للمرة الأولى.

يُعدّ هذا المعرض من أهم الفعاليات السياحية الإسبانية، حيث يستمر لمدة خمسة أيام، ويُفتح للجمهور في آخر يومين.

ويستقطب المعرض حوالي 250 ألف زائر، ويشارك فيه عارضون من 101 دولة، بالإضافة إلى حضور أكثر من 9500 شركة سياحة تمثل 156 دولة.

تعتبر المشاركة في معرض "فيتور" جزءاً من خطة الترويج السياحي لجزر صقلية لعام 2025، التي أعدتها منظمة إدارة الوجهات السياحية بالتعاون مع البلديات الثمانية لجزر صقلية (فافينانا، لامبيدوزا، ليني، ليباري، مالفا، بانتيليريا، وسانتا مارينا سالينا).

ويهدف هذا المشروع إلى دمج المبادرات الفردية للبلديات والجزر في إطار سياحي مشترك وموسع. كما تم دعم هذا البرنامج من خلال مشاركة أكثر من 80 جهة خاصة تساهم بنشاط في هذه المبادرة.

لقد أثبتت علامة "جزر صقلية"، المرتبطة بعلامة "صقلية" السياحية، جاذبيتها القوية، خاصة في الأسواق الخارجية، حيث لا تزال العديد من هذه الجزر غير معروفة بشكل واسع في بعض الدول. وقد تم تعزيز الحضور في المعرض من خلال المنشورات الدعائية على وسائل التواصل الاجتماعي.

لا تقتصر الفوائد الناتجة عن المشاركة في معرض "فيتور" على جزر صقلية فقط، بل ستعود أيضاً بالمنفعة المباشرة على أكثر من 80 جهة مشاركة، التي ستتمكن من الاستفادة من العديد من جهات الاتصال التي تم جمعها خلال المعرض.

وفيما يتعلق بالمشاركات القادمة، ستتواجد جزر صقلية في العديد من المعارض التجارية الدولية المقبلة مثل معرض ميلانو، ومعرض موناكو ، ومعرض برلين ، ومعرض باريس ، ومعرض ريميني ومعرض لندن. (أنسامد).

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