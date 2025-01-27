فتح كنيسة البطريركية في أكويليا للأشخاص ذوي الإعاقات

(أنسامد) - يناير 27 - روما - أعلنت الإدارة العليا للكنيسة عن فتح أبواب كنيسة البطريركية في أكويليا، وهي موقع تراثي تابع لليونسكو منذ عام 1998 وتديرها مؤسسة جمعية الحفاظ على كنيسة أكويليا، واستخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.ويوضح العمل الذي تم في كنيسة البطريركية في أكويليا التزامًا حقيقيًا بشمولية الجميع، وذلك من خلال توفير أدوات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو ضعف البصر.كما يمثل استخدام النموذج الثلاثي الأبعاد القابل للإزالة والفيسيفساء اللمسية خطوة مهمة نحو جعل التاريخ والثقافة في متناول الجميع، وهو يساهم في تعزيز تجربة الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة.كما أن التدريبات التي ستُعقد للموظفين والمرشدين السياحيين تعتبر خطوة إضافية هامة لضمان أن هذه الأدوات تستخدم بشكل صحيح وتساعد الزوار على الاستمتاع بالزيارة إلى أقصى حد. (أنسامد).

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