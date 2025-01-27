فتح كنيسة البطريركية في أكويليا للأشخاص ذوي الإعاقات

ويوضح العمل الذي تم في كنيسة البطريركية في أكويليا التزامًا حقيقيًا بشمولية الجميع، وذلك من خلال توفير أدوات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو ضعف البصر.
كما يمثل استخدام النموذج الثلاثي الأبعاد القابل للإزالة والفيسيفساء اللمسية خطوة مهمة نحو جعل التاريخ والثقافة في متناول الجميع، وهو يساهم في تعزيز تجربة الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أن التدريبات التي ستُعقد للموظفين والمرشدين السياحيين تعتبر خطوة إضافية هامة لضمان أن هذه الأدوات تستخدم بشكل صحيح وتساعد الزوار على الاستمتاع بالزيارة إلى أقصى حد. (أنسامد).
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