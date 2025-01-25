معرض أنطونيو شورتينو في روما

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

معرض أنطونيو شورتينو في روما

25 يناير 2025, 09:10

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - يناير 25 - روما - يستضيف قصر فلورنسا، مقر جمعية دانتي أليجييري في روما، معرضًا بعنوان "فنان مالطي في روما: أنطونيو شورتينو"، والذي تنظمه سفارة مالطا في روما ويستمر حتى 11 فبراير القادم.

يضم المعرض مجموعة مختارة من أعمال النحات المالطي أنطونيو شورتينو، العديد منها يُعرض لأول مرة في إيطاليا. يعتبر سكورتينو من أبرز النحاتين المالطيين في القرن العشرين، وقد عاش وعمل لفترة طويلة في روما.

يشمل المعرض مجموعة متنوعة من اللوحات والرسومات والمنحوتات والصور الفوتوغرافية، التي تم جمعها من مجموعات مالطية عامة وخاصة.

تركز العديد من الأعمال على مشروعه الكبير لتصميم معبد مخصص للإمبراطورية البريطانية، والذي كان يهدف لتكريم الجندي المجهول.

عمل سكورتينو على هذا المشروع بين عامي 1914 و1917، إلا أنه لم يُنفذ أبدًا. ومع ذلك، فإن النماذج الأولية لهذا المشروع، التي وُصِفت بأنها من أجمل النصب التذكارية لانتصار الحلفاء بحسب صحيفة نيويورك تريبيون، تُعرض الآن بشكل ثلاثي الأبعاد في المعرض.

(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

17:36

تاياني للافروف: إيطاليا ليست عدواً لأحد

12:27

ترامب:أحب ميلوني كثيرًا،عندما سئل عن رسوم جمركية على إيطاليا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

17:36

تاياني للافروف: إيطاليا ليست عدواً لأحد

12:27

ترامب:أحب ميلوني كثيرًا،عندما سئل عن رسوم جمركية على إيطاليا