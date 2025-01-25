معرض أنطونيو شورتينو في روما

(أنسامد) - يناير 25 - روما - يستضيف قصر فلورنسا، مقر جمعية دانتي أليجييري في روما، معرضًا بعنوان "فنان مالطي في روما: أنطونيو شورتينو"، والذي تنظمه سفارة مالطا في روما ويستمر حتى 11 فبراير القادم.يضم المعرض مجموعة مختارة من أعمال النحات المالطي أنطونيو شورتينو، العديد منها يُعرض لأول مرة في إيطاليا. يعتبر سكورتينو من أبرز النحاتين المالطيين في القرن العشرين، وقد عاش وعمل لفترة طويلة في روما.يشمل المعرض مجموعة متنوعة من اللوحات والرسومات والمنحوتات والصور الفوتوغرافية، التي تم جمعها من مجموعات مالطية عامة وخاصة.تركز العديد من الأعمال على مشروعه الكبير لتصميم معبد مخصص للإمبراطورية البريطانية، والذي كان يهدف لتكريم الجندي المجهول.عمل سكورتينو على هذا المشروع بين عامي 1914 و1917، إلا أنه لم يُنفذ أبدًا. ومع ذلك، فإن النماذج الأولية لهذا المشروع، التي وُصِفت بأنها من أجمل النصب التذكارية لانتصار الحلفاء بحسب صحيفة نيويورك تريبيون، تُعرض الآن بشكل ثلاثي الأبعاد في المعرض.(أنسامد).

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