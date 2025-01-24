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"ميكانيكا الحصون" لاكتشاف تقنية قلاع فريولي فينيتسيا جوليا

24 يناير 2025, 09:18

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 24 - روما - "ميكانيكا الحصون" هو مسار تعليمي دائم يهدف إلى تسليط الضوء على الحلول التقنية والتطبيقات العسكرية المستخدمة في بناء الحصون والقلاع عبر العصور.

يركز هذا المسار على ثلاث قلاع رئيسية في منطقة فريولي فينيتسيا جوليا: قلعة غوريزيا، قلعة غراديسكا دي إيسونزو، وحصون مدينة بالمانوفا.

تتضمن الرحلة زيارة لهذه المواقع التاريخية، حيث سيقدم جوليو سافورجنان من مدينة فينيسيا شرحًا حول الحصون التي صممها، بالإضافة إلى شرح يعود لليوناردو دافنشي عن تقنيات بناء قلعة غراديسكا دي إيسونزو.

كما سيتحدث العالم الفلكي إدموند هالي عن الحلول الهندسية المستخدمة في قلعة جوريزيا.

يمكن للزوار مشاهدة مقاطع فيديو سردية تضم 12 مقطعًا تعرض تاريخ هذه الحصون باستخدام صور جوية وأرضية، بالإضافة إلى حوارات وشروح تفصيلية حول التطورات التقنية من العصور الوسطى إلى عصر النهضة.

الفيديوهات متاحة بعدة لغات تشمل الإيطالية، الإنجليزية، والسلوفينية، لتتيح للجميع التفاعل مع هذا الإرث التاريخي.

تحتوي التجربة أيضًا على خرائط ورسوم توضيحية تاريخية، بالإضافة إلى رموز استجابة سريعة (QR) تسمح للزوار بالتفاعل مع محتوى الفيديو داخل الموقع. (أنسامد).

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