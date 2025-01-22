نموذج ثلاثي الأبعاد للخنفساء الرخامية في متحف لا سبيكولا

(أنسامد) - يناير 22 - روما - يمثل المعرض المقام في ميوزيو لاسبيكولا في فلورنسا، من 23 يناير إلى 14 فبراير خطوة مهمة نحو الجمع بين الفن والعلوم البيئية، ويتيح للزوار استكشاف جوانب علمية وفنية لظاهرة فقدان الأنواع من خلال تقنيات مبتكرة مثل الفيديو والخرائط الرقمية.ويضم المعرض تصميم لنموذج الثلاثي الأبعاد لخنفساء الرخام ليس فقط كقطعة فنية، بل أيضًا كوسيلة تعليمية للتوعية بأهمية حماية التنوع البيولوجي والاستدامة البيئية.من خلال تقديم تجربة تفاعلية للمشاهدين، يسمح لهم التفاعل مع الخنفساء بطريقة مبتكرة، مما يعزز الفهم والتقدير لهذه الكائنات الفريدة.تُعد خنفساء الرخام من الأنواع المهددة بالانقراض، وهي تشهد تدهورًا في موائلها الطبيعية، خاصة في منطقة جبال لونجارني القريبة من فلورنسا.في هذا السياق، يلعب المعرض دورًا حيويًا في توعية الجمهور حول تهديدات فقدان التنوع البيولوجي وأهمية الحفاظ على الأنواع المهددة. (أنسامد).

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