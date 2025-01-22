نموذج ثلاثي الأبعاد للخنفساء الرخامية في متحف لا سبيكولا

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

نموذج ثلاثي الأبعاد للخنفساء الرخامية في متحف لا سبيكولا

22 يناير 2025, 08:48

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - يناير 22 - روما - يمثل المعرض المقام في ميوزيو لاسبيكولا في فلورنسا، من 23 يناير إلى 14 فبراير خطوة مهمة نحو الجمع بين الفن والعلوم البيئية، ويتيح للزوار استكشاف جوانب علمية وفنية لظاهرة فقدان الأنواع من خلال تقنيات مبتكرة مثل الفيديو والخرائط الرقمية.

ويضم المعرض تصميم لنموذج الثلاثي الأبعاد لخنفساء الرخام ليس فقط كقطعة فنية، بل أيضًا كوسيلة تعليمية للتوعية بأهمية حماية التنوع البيولوجي والاستدامة البيئية.

من خلال تقديم تجربة تفاعلية للمشاهدين، يسمح لهم التفاعل مع الخنفساء بطريقة مبتكرة، مما يعزز الفهم والتقدير لهذه الكائنات الفريدة.

تُعد خنفساء الرخام من الأنواع المهددة بالانقراض، وهي تشهد تدهورًا في موائلها الطبيعية، خاصة في منطقة جبال لونجارني القريبة من فلورنسا.

في هذا السياق، يلعب المعرض دورًا حيويًا في توعية الجمهور حول تهديدات فقدان التنوع البيولوجي وأهمية الحفاظ على الأنواع المهددة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

08:16

ميلوني تتمني للرئيس ترامب التوفيق في بداية ولايته الثانية

16:56

ميلوني تناقش الاستثمارات الدفاعية مع كوستا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

08:16

ميلوني تتمني للرئيس ترامب التوفيق في بداية ولايته الثانية

16:56

ميلوني تناقش الاستثمارات الدفاعية مع كوستا