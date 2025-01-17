عرض المشاريع الفائزة في مهرجان "Fotografia Europea 2025"

(أنسامد) - يناير 17 - روما - تقرر عرض المشاريع الفائزة في الدعوة المفتوحة لمهرجان "Fotografia Europea 2025" في ريدجو إيميليا بين 24 أبريل و8 يونيو.المشروع الأول هو "الربيع الصامت" لبورزوني وروراندالي، الذي يركز على ناشطين بيئيين شباب في أوروبا، ويعكس تأثير التغيرات المناخية والظروف الجوية القاسية.أما المشروع الثاني فهو "مذكرات الأخطبوط" لماتيلدا نيزجورودتشيو، الذي يجمع بين عناصر من الفيلم الوثائقي بالأبيض والأسود والأداء، لاستكشاف قضايا الهوية والاتصال والضعف.اختيرت المشاريع من بين أكثر من مئتي عمل قدمتها لجنة التحكيم، التي تضم لوسي ليبارت، ووالتر جواداجنيني، وتيم كلارك.وقد تم اختيار هذين المشروعين بسبب استجابتهما العميقة للموضوع العام للمهرجان "أن تكون في العشرين من العمر"، الذي يعبر عن فترة حافلة بالأحلام والتحديات والتغييرات. (أنسامد).

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