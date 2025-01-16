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بوابة روما الجديدة: ساحة تيرميني تفتح أبوابها من جديد

16 يناير 2025, 09:24

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 16 - روما - أعيد افتتاح ساحة سينكويشينتو في روما بعد تجديدها بشكل كبير، لتكون بوابة جديدة ومناسبة للمدينة بمناسبة العام المقدس لليوبيل الكاثوليكي.

الساحة التي تقع خارج محطة تيرميني للسكك الحديدية، تم تصميمها بعناية لتكون أكثر اتساعًا ووضوحًا، مع مساحات مرصوفة بالحجر الجيري والبازلت الداكن، مما يضفي عليها طابعًا معماريًا يتماشى مع تاريخ العاصمة.

إضافة إلى ذلك، تم تضمين محطات الحافلات الجديدة والملاجئ البيضاوية لتلبية احتياجات النقل في المدينة.

وأكد عمدة روما، روبرتو جوالتييري، أن هذا المشروع يمثل المرحلة الأولى من تطوير منطقة محطة تيرميني، والتي ستشمل في المراحل القادمة تحسين مناطق الوصول ومحطات الحافلات ومواقف سيارات الأجرة.

وأشار إلى أن الساحة ستكون نقطة استقبال رئيسية للحجاج القادمين بالقطار.

رغم استمرار أعمال التجديد في جزء من الساحة، إلا أن الحافلات بدأت بالفعل باستخدام المحطات الجديدة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع في الصيف المقبل، حيث يسير العمل بوتيرة أسرع من المتوقع." (أنسامد).

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