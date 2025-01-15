كرنفال البندقية، مع الذكاء الاصطناعي على درب كازانوفا

(أنسامد) - يناير 15 - روما - سيقدم كرنفال البندقية لعام 2025 تجربة فريدة ومميزة للسياح المهتمين بحياة الكاتب الأسطوري جياكومو كازانوفا.باستخدام الذكاء الاصطناعي، سيتمكن الزوار من اكتشاف الأماكن التي ارتبطت بهذا الكاتب الشهير في المدينة، مما يتيح لهم فرصة للتعرف على جانب جديد من تاريخ البندقية خلال "زمن كازانوفا".وسيرشد الدليل الذكي المشاركين في الكرنفال إلى المواقع المرتبطة بكازانوفا، مثل الأماكن التي كان يزورها ويعيش فيها، وهو ما سيتيح لهم التفاعل مع التاريخ بطريقة مبتكرة وغير نمطية، مستندة إلى أحدث الأبحاث حول حياته وأعماله.وبفضل التعاون مع جمعية الفنادق المحلية، سيتمكن الزوار من التمتع بمسار مخصص يدمج بين فعاليات الكرنفال الرسمية والتجربة الثقافية التي تقدمها المدينة.من بين الأماكن التي يمكن زيارتها، سيكون هناك "طريق الكازينو" الشهير الذي كان يرتاده كازانوفا ويتميز بالجمع بين الموسيقى والأدب والمقامرة.من اللافت للنظر أن هناك أكثر من 120 موقعًا مشابهًا في منطقة ساحة سان ماركو وحدها، ولا يزال بإمكان الزوار زيارة أحد هذه الأماكن اليوم. (أنسامد).

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