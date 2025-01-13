فاعلية عن سياحة زيت الزيتون في أومبريا

(أنسامد) - يناير 13 - روما - ستقام النسخة الرابعة من فاعلية بعنوان "نظرة عامة على زيت الزيتون البكر الممتاز ذو تسمية المنشأ المحمية في أومبريا" يومي 20 و21 يناير/كانون الثاني في سبوليتو (بيرودجا).ستُخصص النسخة الرابعة من هذه الفاعلية لسياحة زيت الزيتون في أومبريا ومسارات الفن في المدينة، وسيشارك فيها مجموعة من الصحفيين والطهاة والمتحمسين والمتخصصين، حيث سيتم تقديم موسم زيت الزيتون الجديد لعام 2024/2025.وتتضمن الفاعلية إطلاق جولات تعريفية تركز على ثقافة زيت الزيتون والمناظر الطبيعية والفن في مناطق الإنتاج في أومبريا، والتي سيتم دمجها ضمن برنامج "مطاحن الزيتون المفتوحة في أومبريا 2025" الذي سيقام خلال عطلات نهاية الأسبوع من 18 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2025.أوضح باولو موربيدوني، رئيس جمعية "سترادا ديل أوليو"، أن زيت الزيتون يمثل الرابط القوي بين أومبريا وتاريخها العريق، مؤكدًا أن هذا المنتج الاستثنائي يعد سفيرًا لأومبريا وتقاليدها في العالم.وأضاف: تحكي لنا أومبريا، بتلالها وبساتين زيتونها التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، قصة شغف وتفاني وحب للأرض، منوها : تعتبر سبوليتو أيضًا المكان المثالي لإعادة إطلاق رسالة قريبة جدًا من قلوبنا: نعم لسياحة التذوق والروح، التي تحفز الفضول وترضي الجسد والروح. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA