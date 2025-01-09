معهد ترييستي يحتفل بمسيرة الفنان ليفيو روسينيانو

(أنسامد) - يناير 9 - روما - بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده، يحتفل معهد ترييستي بمسيرة الفنان ليفيو روسينيانو من خلال معرض يضم نحو ثلاثين عملاً نادرًا، معظمها لم يُعرض من قبل.المعرض يقام في جاليريا ريتوري تريبيو تحت رعاية ابن أخيه باولو روسينيانو، وبإشراف ماريانا أكربوني.ويسلط المعرض الضوء على تطور فنه، ويشمل أيضًا فيديو سيرة ذاتية يروي مسيرته الفنية منذ الخمسينيات حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.روسينيانو هو فنان معروف بمشاهد تمزج بين الطبيعة والمجتمع، وكان مشهورًا بمناظره الكارستية الريفية، والضواحي الحضرية القذرة ولكن الرومانسية، إلى جانب المناظر البحرية والريفية التي تحتفظ بذكريات إستريا التي تربى فيها.أما مواضيعه، فتتنوع بين "المسيحيين الفقراء" الذين يعكسون أبطالًا يعانون من الوحدة، الحياة اليومية، مصانع العمل، الحب، وأيضا "جمالات الليل"، ما يجعل أعماله مشبعة بمشاعر شاعرية عميقة.من خلال معارضه السابقة في بينالي البندقية، تريينالي ميلانو، ومعاهد ثقافية في عدة دول، عرض روسينيانو أكثر من 3500 لوحة زيتية و17000 رسم، ليبقى أحد أعمدة الفن الواقعي، رغم أن أعماله قد تأخذ طابعًا رمزيًا وحلميًا في بعض الأحيان. سيظل المعرض مفتوحًا للجمهور حتى 17 يناير 2025. (أنسامد).

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