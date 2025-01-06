نابولي تحيى ذكرى وفاة بينو دانييلي العاشرة

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

نابولي تحيى ذكرى وفاة بينو دانييلي العاشرة

جولة في أزقة المغني وكاتب الأغاني

06 يناير 2025, 11:10

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - يناير 6 - روما - تعد ذكرى وفاة بيانو دانييلي، الذي توفي قبل عشر سنوات، مناسبة مهمة في نابولي، حيث يتم الاحتفال به من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تستحضر روح الموسيقى التي قدمها هذا الفنان النابولي الشهير.

تتضمن الفعاليات جولات موسيقية في الأماكن التي شهدت نموه وتطوره الفني، مثل الشوارع والساحات في منطقة سانتا كيارا، وكذلك عروض موسيقية في مواقع مختلفة من المدينة.

في إطار الاحتفال بذكرى وفاته، يتم تنظيم جولات خاصة تحت عنوان "Napul è…I luoghi di Pino Daniele"، والتي تأخذ المشاركين في رحلة عبر الأماكن التي ألهمت أغانيه.

تقام الجولات بالتعاون مع بعثة FAI في نابولي، ومن المقرر أن يُقودها كارمين أيموني ومايكل أنجلو إيوسا، مؤلفا كتاب يحمل نفس الاسم الذي تم نشره في 2015. كما تتضمن الأنشطة عروضًا موسيقية وفنية، بما في ذلك حفلات الغناء التي ستجمع بين المواهب الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، أُطلقت مسابقة موسيقية جديدة، جائزة "بينو دانييلي"، التي تهدف إلى دعم الفنانين الشباب في مجال الموسيقى الحية. المسابقة تُمنح لهم فرصة لتطوير مسيرتهم الفنية، وسوف تقام التصفيات المباشرة في يناير المقبل.

كما سيشمل الاحتفال عرضًا وثائقيًا عن حياة بيانو دانييلي بعنوان "بينو"، وهو فيلم يروي قصة الفنان الكبير. واحتفاءً بالذكرى، ستستضيف نابولي أيضًا معرضًا فنيًا يحمل اسم "بينو دانييلي الروحي" في القصر الملكي، وسيتم عرض أعمال موسيقية ومسرحية في ساحة بليبيشيتو لدعم القضايا الإنسانية مثل أبحاث أورام الأطفال ومكافحة الفقر التعليمي. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

10:14

البابا يدعو إلى وقف الهجمات التي تستهدف المدنيين

18:19

ميلوني تقوم بزيارة لترامب في فلوريدا

10:25

ماتاريلا في زيارة خاصة إلى نابولي

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

10:14

البابا يدعو إلى وقف الهجمات التي تستهدف المدنيين

18:19

ميلوني تقوم بزيارة لترامب في فلوريدا

10:25

ماتاريلا في زيارة خاصة إلى نابولي