نابولي تحيى ذكرى وفاة بينو دانييلي العاشرة

(أنسامد) - يناير 6 - روما - تعد ذكرى وفاة بيانو دانييلي، الذي توفي قبل عشر سنوات، مناسبة مهمة في نابولي، حيث يتم الاحتفال به من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تستحضر روح الموسيقى التي قدمها هذا الفنان النابولي الشهير.تتضمن الفعاليات جولات موسيقية في الأماكن التي شهدت نموه وتطوره الفني، مثل الشوارع والساحات في منطقة سانتا كيارا، وكذلك عروض موسيقية في مواقع مختلفة من المدينة.في إطار الاحتفال بذكرى وفاته، يتم تنظيم جولات خاصة تحت عنوان "Napul è…I luoghi di Pino Daniele"، والتي تأخذ المشاركين في رحلة عبر الأماكن التي ألهمت أغانيه.تقام الجولات بالتعاون مع بعثة FAI في نابولي، ومن المقرر أن يُقودها كارمين أيموني ومايكل أنجلو إيوسا، مؤلفا كتاب يحمل نفس الاسم الذي تم نشره في 2015. كما تتضمن الأنشطة عروضًا موسيقية وفنية، بما في ذلك حفلات الغناء التي ستجمع بين المواهب الجديدة.بالإضافة إلى ذلك، أُطلقت مسابقة موسيقية جديدة، جائزة "بينو دانييلي"، التي تهدف إلى دعم الفنانين الشباب في مجال الموسيقى الحية. المسابقة تُمنح لهم فرصة لتطوير مسيرتهم الفنية، وسوف تقام التصفيات المباشرة في يناير المقبل.كما سيشمل الاحتفال عرضًا وثائقيًا عن حياة بيانو دانييلي بعنوان "بينو"، وهو فيلم يروي قصة الفنان الكبير. واحتفاءً بالذكرى، ستستضيف نابولي أيضًا معرضًا فنيًا يحمل اسم "بينو دانييلي الروحي" في القصر الملكي، وسيتم عرض أعمال موسيقية ومسرحية في ساحة بليبيشيتو لدعم القضايا الإنسانية مثل أبحاث أورام الأطفال ومكافحة الفقر التعليمي. (أنسامد).

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