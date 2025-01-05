إيطاليا: مليون مسافر لقضاء عطلة عيد الغطاس

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

إيطاليا: مليون مسافر لقضاء عطلة عيد الغطاس

05 يناير 2025, 11:54

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - يناير 5 - روما - وفقًا لمسح أجراه معهد "تكنيه" لصالح جمعية أصحاب الفنادق "فيدرالبيرجي"، من المتوقع أن يسافر نحو مليون إيطالي لقضاء عطلة عيد الغطاس المقبلة، حيث يختار 91% منهم وجهات داخل إيطاليا، بينما يفضل 9% فقط السفر إلى الخارج.

وبالنسبة لغالبية المشاركين في الاستطلاع، سيقضون عطلة الشتاء في وجهات قريبة من موطنهم (54.1%) أو ضمن حدود منطقتهم (30.9%)، وفقًا للنتائج التي أُعلنت قبل عطلة عيد الغطاس الوطنية يوم الاثنين 6 يناير.

وفيما يتعلّق بمدة الإقامة، يُتوقع أن يقضي المصطافون في المتوسط 3.3 ليلة في الخارج، مع تكلفة متوسطة تبلغ 362 يورو للشخص الواحد لمن يفضلون البقاء في إيطاليا، و544 يورو لمن يختارون السفر إلى الخارج.

كما يُتوقع أن يقيم غالبية المسافرين في الفنادق (34.7%)، تليها الغرف في الفنادق الصغيرة بنسبة 30.4%.

ووفقًا لـ "فيدرالبيرجي"، من المنتظر أن تحقق السياحة خلال عطلة عيد الغطاس هذا العام إيرادات تصل إلى 400 مليون يورو. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

18:19

ميلوني تقوم بزيارة لترامب في فلوريدا

10:25

ماتاريلا في زيارة خاصة إلى نابولي

18:40

شرطة البريد الإيطالية: ارتفاع عمليات الاحتيال إلكتروني في 24

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

18:19

ميلوني تقوم بزيارة لترامب في فلوريدا

10:25

ماتاريلا في زيارة خاصة إلى نابولي

18:40

شرطة البريد الإيطالية: ارتفاع عمليات الاحتيال إلكتروني في 24