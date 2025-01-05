إيطاليا: مليون مسافر لقضاء عطلة عيد الغطاس

(أنسامد) - يناير 5 - روما - وفقًا لمسح أجراه معهد "تكنيه" لصالح جمعية أصحاب الفنادق "فيدرالبيرجي"، من المتوقع أن يسافر نحو مليون إيطالي لقضاء عطلة عيد الغطاس المقبلة، حيث يختار 91% منهم وجهات داخل إيطاليا، بينما يفضل 9% فقط السفر إلى الخارج.وبالنسبة لغالبية المشاركين في الاستطلاع، سيقضون عطلة الشتاء في وجهات قريبة من موطنهم (54.1%) أو ضمن حدود منطقتهم (30.9%)، وفقًا للنتائج التي أُعلنت قبل عطلة عيد الغطاس الوطنية يوم الاثنين 6 يناير.وفيما يتعلّق بمدة الإقامة، يُتوقع أن يقضي المصطافون في المتوسط 3.3 ليلة في الخارج، مع تكلفة متوسطة تبلغ 362 يورو للشخص الواحد لمن يفضلون البقاء في إيطاليا، و544 يورو لمن يختارون السفر إلى الخارج.كما يُتوقع أن يقيم غالبية المسافرين في الفنادق (34.7%)، تليها الغرف في الفنادق الصغيرة بنسبة 30.4%.ووفقًا لـ "فيدرالبيرجي"، من المنتظر أن تحقق السياحة خلال عطلة عيد الغطاس هذا العام إيرادات تصل إلى 400 مليون يورو. (أنسامد).

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