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متحف جوجنهايم في البندقية يحقق أكثر من 388 ألف زائرفى 2024

03 يناير 2025, 15:38

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 3 - روما - اختتم متحف جوجنهايم في البندقية عام 2024 بتسجيل أكثر من 388 ألف زائر، بزيادة قدرها 2.5% عن عام 2023.

وأشار تقرير صادر عن المتحف إلى أن المتحف استقبل 388,000 زائر خلال 313 يومًا من الافتتاح، بمعدل 1240 زائرًا يوميًا. وتوزع الزوار على 75% من الأجانب و25% من المواطنين الإيطاليين.

وإضافة إلى هؤلاء الزوار، قام أكثر من 6000 شخص بزيارة المتحف خلال الافتتاحات والفعاليات الخاصة التي نظمتها المؤسسة، فيما شارك أكثر من 10,000 شخص في الأنشطة العامة مثل يوم الأطفال وبرامج الوصول، بما في ذلك المبادرات التعليمية .

المتحف شهد أيضًا إقبالًا كبيرًا من الطلاب، حيث شاركت 230 مدرسة من مختلف أنحاء منطقة فينيتو في مشروع المتحف التعليمى، الذي استفاد منه أكثر من 7280 طالبًا.

تعكس هذه الأرقام النجاح المستمر للمتحف في جذب الزوار وتعزيز الوعي بالفن والثقافة في البندقية وخارجها. (أنسامد).

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