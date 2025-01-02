أكثر من نصف مليون زائر لريجيا ديلا فيناريا ريالي في 2024

(أنسامد) - يناير 2 - روما - شهدت ريجيا ديلا فيناريا ريالي (تورينو) خلال عام 2024 زيادة ملحوظة في عدد الزوار، حيث بلغ إجمالي الزائرين 526,798، بزيادة نسبتها 17٪ مقارنة بعام 2023.وشمل هذا العدد حوالي 25 ألف زائر شاركوا في الأحداث الخارجية والمؤسسية. فتحت الأبواب للزوار لمدة 312 يومًا خلال العام، مع بعض الإغلاقات الاستثنائية مثل تلك التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في 25 أبريل بسبب قمة الدول السبع الكبرى.من أبرز الفعاليات التي أقيمت في ديسمبر 2024 كانت أمسيات عيد الميلاد، حيث استمتع الزوار بجولات مسائية في الغرف المزينة بأجواء احتفالية، بالإضافة إلى المعارض الخاصة التي تناولت أعمال بليك وتولكين.تعكس هذه الأرقام الإيجابية الديناميكية المتجددة لريجيا ديلا فيناريا ريالي، مع تطلعات لمواصلة هذه النجاحات خلال عام 2025.وأشار المسؤولون إلى خطط لتنظيم مبادرات وفعاليات ذات طابع دولي، بما يعزز من مكانة فيناريا المتنامية في مجالي الفن والثقافة.(أنسامد).

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