أوبرا روما تفتتح موسم الباليه للعام الجديد بعرض "الخفاش"

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

أوبرا روما تفتتح موسم الباليه للعام الجديد بعرض "الخفاش"

31 ديسمبر 2024, 11:51

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - ديسمبر 31 - روما - في ليلة رأس السنة الجديدة، تحتفل أوبرا روما بتوديع عام 2024 وتقديم عرض فني مميز لجمهورها في مسرح كوستانتسي، حيث يفتتح موسم الباليه للعام الجديد مع عرض (الخفاش) المستوحى من أوبريت يوهان شتراوس الابن.

العرض سيبدأ في الحادي والثلاثين من ديسمبر في الساعة السابعة مساءً، وسيستمر حتى 5 يناير.

عرض الخفاش إنتاج يعكس أجواء البيل إيبوك الباهرة، حيث أبدع الراقص الفرنسي الشهير الراحل رولان بوتي (1924-2011) باليه الفكاهي المستوحى من أوبريت Die Fledermaus، في عام 1979.

ويقدم هذا الباليه قصة مشوقة ومليئة بالمفاجآت، مع موسيقى شتراوس التي تنبض بالحيوية والرقص، ما يجعل الجمهور يحلم ويغرق في أجواء الفرح والمرح.

العرض سيشهد إشراف أليساندرو كاداريو على أوركسترا أوبرا روما لأول مرة، بعد أن قاد فرقة الباليه في جولة في لييج.

كما يتضمن العرض مشاركة طلاب مدرسة الرقص التي تديرها إليونورا أباجناتو، إلى جانب فرق الباليه المحترفة.

في هذه الأمسية الخاصة، تم تكريم الفنان الكبير رولان بوتي بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده، حيث قدمت فرقة الباليه في فيينا عرضًا مميزًا للجمهور الإيطالي. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

12:30

أكبرمشهد ميلاد مرسوم في العالم في كنيسة سانتا ماريا بيروجيا

15:35

مصر تقول إن "قرش تايجر" قتل سائحا إيطاليا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

12:30

أكبرمشهد ميلاد مرسوم في العالم في كنيسة سانتا ماريا بيروجيا

15:35

مصر تقول إن "قرش تايجر" قتل سائحا إيطاليا