أوبرا روما تفتتح موسم الباليه للعام الجديد بعرض "الخفاش"

(أنسامد) - ديسمبر 31 - روما - في ليلة رأس السنة الجديدة، تحتفل أوبرا روما بتوديع عام 2024 وتقديم عرض فني مميز لجمهورها في مسرح كوستانتسي، حيث يفتتح موسم الباليه للعام الجديد مع عرض (الخفاش) المستوحى من أوبريت يوهان شتراوس الابن.العرض سيبدأ في الحادي والثلاثين من ديسمبر في الساعة السابعة مساءً، وسيستمر حتى 5 يناير.عرض الخفاش إنتاج يعكس أجواء البيل إيبوك الباهرة، حيث أبدع الراقص الفرنسي الشهير الراحل رولان بوتي (1924-2011) باليه الفكاهي المستوحى من أوبريت Die Fledermaus، في عام 1979.ويقدم هذا الباليه قصة مشوقة ومليئة بالمفاجآت، مع موسيقى شتراوس التي تنبض بالحيوية والرقص، ما يجعل الجمهور يحلم ويغرق في أجواء الفرح والمرح.العرض سيشهد إشراف أليساندرو كاداريو على أوركسترا أوبرا روما لأول مرة، بعد أن قاد فرقة الباليه في جولة في لييج.كما يتضمن العرض مشاركة طلاب مدرسة الرقص التي تديرها إليونورا أباجناتو، إلى جانب فرق الباليه المحترفة.في هذه الأمسية الخاصة، تم تكريم الفنان الكبير رولان بوتي بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده، حيث قدمت فرقة الباليه في فيينا عرضًا مميزًا للجمهور الإيطالي. (أنسامد).

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