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عدد قياسي من المتزلجين على منحدرات فريولي فينيتسيا جوليا

30 ديسمبر 2024, 08:18

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - حقق موسم التزلج في منطقة فريولي فينيتسيا جوليا، أرقامًا قياسية خلال عطلة عيد الميلاد لعام 2024 بفضل الظروف الجوية الملائمة وحالة المنحدرات الممتازة، حيث تم تسجيل حوالي 70 ألف زائر بين 24 و28 ديسمبر في ستة منتجعات رئيسية، ما يمثل زيادة بنسبة 35.5% مقارنة بالموسم الماضي.

صرح المستشار الإقليمي للأنشطة الإنتاجية والسياحة، سيرجيو إيميديو بيني : إن هذا النجاح يعكس الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لتعزيز جاذبية المنطقة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، والترويج الفعّال للمواقع السياحية.

وأضاف بيني أن أكثر من 6000 شخص زاروا المنتجعات حتى في يوم عيد الميلاد، مشيرًا إلى استمرار النمو الملحوظ في الإقبال على السياحة الجبلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2024/12/28/turismo-rec ord-di-sciatori-sulle-piste-del-fvg_1aec3005-954b-4ae3-a086-a574 e6426f7d.html (أنسامد).

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