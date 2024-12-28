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17 مليون إيطالي يسافرون في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة

28 ديسمبر 2024, 08:22

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - من المتوقع أن يسافر 17 مليون إيطالي لقضاء أعياد الميلاد وعطلة رأس السنة الجديدة وعيد الغطاس عام 2025، بارتفاع بنحو مليون شخص عن التقديرات التي نشرت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفقا لتقرير صدر عن مرصد Confcommercio للسياحة بالتعاون مع مؤسسة (SWG) لأبحاث السوق، سيظل أكثر من ستة من كل عشرة إيطاليين في البلاد لقضاء الإجازة داخل الحدود الوطنية.

سيبقى 60% منهم داخل إيطاليا، بينما سيتوجه 12% إلى وجهات خارجية، خاصة خلال رأس السنة وعيد الغطاس، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2022.

من المتوقع أن تكون الإجازات قصيرة ومجزأة، حيث يخطط 25% للقيام بأكثر من رحلة تشمل وجهات داخلية وخارجية. ومع ذلك، يربط 20% من غير المسافرين قرارهم بأسباب اقتصادية و13% بنقص الإجازات.

تُقدر النفقات الإجمالية المتوقعة بأكثر من 8 مليارات يورو، مع تركيز الإنفاق على رأس السنة، حيث يبلغ متوسط الإنفاق 390 يورو للشخص، وعدد المسافرين يصل إلى 9 ملايين.

تشمل الوجهات المفضلة المدن الكبرى والمدن الفنية (23%)، الشواطئ (22%)، والجبال (17%). كما تُظهر البيانات تزايد الإقبال على السياحة الخارجية، مع تصدر إسبانيا وفرنسا وبريطانيا قائمة الوجهات. (أنسامد).

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