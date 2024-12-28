17 مليون إيطالي يسافرون في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة

(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - من المتوقع أن يسافر 17 مليون إيطالي لقضاء أعياد الميلاد وعطلة رأس السنة الجديدة وعيد الغطاس عام 2025، بارتفاع بنحو مليون شخص عن التقديرات التي نشرت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.ووفقا لتقرير صدر عن مرصد Confcommercio للسياحة بالتعاون مع مؤسسة (SWG) لأبحاث السوق، سيظل أكثر من ستة من كل عشرة إيطاليين في البلاد لقضاء الإجازة داخل الحدود الوطنية.سيبقى 60% منهم داخل إيطاليا، بينما سيتوجه 12% إلى وجهات خارجية، خاصة خلال رأس السنة وعيد الغطاس، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2022.من المتوقع أن تكون الإجازات قصيرة ومجزأة، حيث يخطط 25% للقيام بأكثر من رحلة تشمل وجهات داخلية وخارجية. ومع ذلك، يربط 20% من غير المسافرين قرارهم بأسباب اقتصادية و13% بنقص الإجازات.تُقدر النفقات الإجمالية المتوقعة بأكثر من 8 مليارات يورو، مع تركيز الإنفاق على رأس السنة، حيث يبلغ متوسط الإنفاق 390 يورو للشخص، وعدد المسافرين يصل إلى 9 ملايين.تشمل الوجهات المفضلة المدن الكبرى والمدن الفنية (23%)، الشواطئ (22%)، والجبال (17%). كما تُظهر البيانات تزايد الإقبال على السياحة الخارجية، مع تصدر إسبانيا وفرنسا وبريطانيا قائمة الوجهات. (أنسامد).

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