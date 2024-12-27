كتاب المؤرخ موسكوني:عن طرق سلكها الحجاج بين عامي 1300 و1500

(أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - يقدم الكتاب الذي نشره المؤرخ الإيطالي جيانفرانكو موسكوني بعنوان "روما اليوبيل" استكشافًا معمقًا لمدينة روما في العصور الوسطى من خلال الطرق التي سلكها الحجاج بين عامي 1300 و1500.في هذا الكتاب، يتناول موسكوني العلاقة بين الماضي والحاضر في شوارع روما، مشيرًا كيف يمكن للزوار المعاصرين إعادة اكتشاف المدينة عبر آثارها القديمة، بدءًا من الشوارع الرومانية وصولًا إلى تلك التي كانت حاضرة في العصور الوسطى.يسلط المؤلف الضوء على التفاعل بين طبقات المدينة المختلفة - من الشوارع القديمة التي تتقاطع مع المسارات المعاصرة إلى القصص الأسطورية والمعتقدات التي رافقت الحجاج.ومن خلال مقارنة الخرائط القديمة مع مشهد المدينة المعاصر، يظهر الكتاب كيف أن بعض الطرق القديمة مثل طريق "فيّا دي مادونا دي مونتي" تُظهر انقطاعًا في المسار بسبب عمليات البناء، لكنها تعود للظهور عند الرجوع إلى الخرائط القديمة، خاصة تلك التي ترسم المسارات المؤدية إلى كاتدرائية سان بيتر.كما يشير موسكوني إلى العديد من الأساطير والقصص المرتبطة بالآثار الإمبراطورية التي جعلت من روما مدينة غنية بالخيال والتاريخ.الكتاب يتسم بالجمع بين التاريخ المدعوم بالصور الفوتوغرافية والخرائط، مما يجعله دليلًا مرشدًا لكل من الرومان والزوار لاكتشاف ماضي روما المجيد والحج الذي كان جزءًا من تجربة الإيمان في تلك الحقبة. يعمل جيانفرانكو موسكوني استاذاً بجامعة كاسينو وجنوب لاتسيو. (أنسامد).

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