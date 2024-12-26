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نحو 10 ملايين سائح يستمتعون بمشاهد المهد الإيطالية

26 ديسمبر 2024, 08:09

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 26 - روما - خلال موسم العطلات هذا، يُتوقع أن يسافر أكثر من 10 ملايين سائح للاستمتاع بمشاهد المهد الإيطالية، سواء الحية أو الساكنة، والانغماس في أجوائها الروحية.

وتستند هذه الظاهرة إلى تقليد قديم بدأ في عام 1223 عندما نظم القديس فرانسيس عرض الميلاد الأول في غريتشيو، في منطقة لاتسيو العليا.

في وقتنا الحالي، يُعتبر مشهد الميلاد الحي في غريتشيو الأكثر شهرة وجمالًا، رغم أنه يوجد العديد من الأمثلة الرائعة الأخرى.

على سبيل المثال، يمكن العثور على مشاهد ميلاد مدهشة في مدن مثل تشيفيتا دي بانيوريجيو، ساسي ماتيرا، كهوف كوستوناتشي، وبييتريلسينا (مسقط رأس الأب بيو)، إضافة إلى العديد من الأماكن الأخرى في بوليا وغيرها من المناطق الإيطالية.

أما بالنسبة للمشاهد الساكنة، فهي تعد جزءًا أساسيًا من الثقافة الإيطالية، وتزين الكنائس والمتاحف والعديد من الأماكن العامة.

وتعتبر نابولي، وخاصة منطقة سان جريجوريو أرمينو، عاصمة مشاهد المهد الثابتة في إيطاليا. ومن بين أبرز مشاهد الميلاد في إيطاليا، يبرز مشهد الميلاد في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، الذي يضم 100 مشهد ميلاد ويجذب العديد من الزوار.

تُعتبر الأسواق التي تُقام حول هذه المشاهد، خاصة في المدن الصغيرة، جزءًا مهمًا من تجربة موسم العطلات، حيث تعرض المنتجات الحرفية المحلية والطعام والنبيذ. (أنسامد).

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