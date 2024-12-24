فتح نافورة تريفي في روما للزيارة بعد انتهاء أعمال الصيانة

(أنسامد) - ديسمبر 24 - روما - أعبد فتح نافورة تريفي الشهيرة في روما بعد الانتهاء من أعمال صيانة استثنائية استمرت ثلاثة أشهر بتكلفة بلغت 327000 يورو، وذلك استعدادًا لاحتفالات اليوبيل المقدس للكنيسة الكاثوليكية الرومانية في عام 2025.حضر الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة، مثل عمدة روما روبرتو جوالتييري، ومستشار السياحة في المدينة أليساندرو أونوراتو، ومستشار الثقافة ماسيميليانو سمريجليو، ومدير التراث كلاوديو باريسي بريسيتشي.ولتجنب الازدحام، سيتم تقييد دخول الزوار إلى النصب التذكاري، حيث سيكون العدد المحدود في كل مرة 400 زائر فقط. وأكد جوالتييري أنه لن يُطلب من الزوار دفع تذكرة في الوقت الحالي، لكن لم يُستبعد فرض رسوم في المستقبل.أثناء أعمال الصيانة، تم إنشاء ممر يسمح للسياح بمراقبة عمليات تنظيف النافورة، كما أتيح لهم فرصة إلقاء عملاتهم المعدنية في "سلة" مخصصة، كتقليد رمزي للتعبير عن رغبتهم في العودة إلى "المدينة الخالدة".سيتم فتح النافورة يوميًا في إطار خطة تجريبية، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، باستثناء يومي الاثنين والجمعة حيث يبدأ الافتتاح من الساعة 11 صباحًا لضمان تنظيف العملات المعدنية. ومن الساعة 9 مساءً، سيكون الدخول مجانيًا. (أنسامد).

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