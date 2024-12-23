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تجربة سحر عيد الميلاد في إيطاليا من أكثر التجارب المدهشة

وجهات عدة للزيارة

23 ديسمبر 2024, 09:06

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 23 - روما - تُعد تجربة سحر عيد الميلاد في إيطاليا واحدة من أكثر التجارب المدهشة التي يمكن اختبارها، خاصة في الأماكن التي تتمتع بتاريخ طويل من الاحتفالات التقليدية والمظاهر الرائعة.

من أبرز الوجهات التي يجب زيارتها للاستمتاع بهذه الأجواء الفريدة نابولي وشارع المهد: تعتبر نابولي في عيد الميلاد المكان المثالي للغوص في أجواء أصيلة بين المسارات المقدسة والفن الحضري. يتميز شارع سان جريجوريو أرمينو، المعروف بمشاهد المهد، بتقاليد صناعة شخصيات المهد النابولية يدويًا، ما يجعل كل زاوية تنبض بالثقافة والفن. كما يمكن للزوار زيارة متحف خزانة القديس سان جينارو، الذي يحتوي على بعض من أندر الكنوز في العالم، ويكشف عن تاريخ هذا القديس المحبوب في نابولي.

يأتى بعدها غريتشيو وهى قرية تقع في مقاطعة رييتي، حيث تمثل مكانًا تاريخيًا مرتبطًا بتقاليد عيد الميلاد. في عام 1223، قام القديس فرنسيس الأسيزي لأول مرة بتمثيل ميلاد السيد المسيح مع حيوانات حية، مما جعل القرية شهيرة في العالم المسيحي.

وتضم متحف المهد الدولي، الذي يعرض مشاهد ميلاد من جميع أنحاء العالم، وكذلك زيارة الكنيسة التي تأسست في العصور الوسطى.

أما غرادو في فريولي فهى مزيج من البحر والاسترخاء في المنتجعات الصحية خلال فصل الشتاء، وتقع في منطقة فريولي على البحر الأدرياتيكي. (أنسامد).

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