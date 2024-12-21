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إعادة تطوير متحف كارارا للرخام

21 ديسمبر 2024, 08:20

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 21 - روما - بدأت أعمال إعادة تأهيل وتطوير متحف الرخام في كارارا، وهو أحد المعالم الرمزية للمدينة، بفضل تعاون مشترك بين غرفة تجارة شمال غرب توسكانا المالكة للمبنى والبلدية وفقا لاتفاقية تم توقيعها في 2023.

يتم تنفيذ المشروع باستثمار يتجاوز 1.5 مليون يورو، ويشمل إعادة تأهيل المباني التي تضم المتحف ومكتبة غرفة التجارة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل كاملة للمعرض.

قالت عمدة كارارا سيرينا أريجي، إنه يوم جميل لمدينة كارارا لأنه يمثل إعادة ميلاد رمز من رموزها، مشيرة إلى أن دعم غرفة التجارة سيعيد للمتحف مكانته كوجهة ثقافية وتجمع اجتماعي.

من جانبه، أكد فالتر تامبوري، رئيس غرفة التجارة، أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية لخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي للشركات المحلية من خلال تعزيز التراث الثقافي وزيادة السياحة والتجارة.

(أنسامد).

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