معبد هادريان يستضيف معرض بقايا صور إمبراطورية

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

معبد هادريان يستضيف معرض بقايا صور إمبراطورية

من فيلا أدريانا حتى 23 فبراير

20 ديسمبر 2024, 08:43

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - يستضيف معبد هادريان في تيفولي معرضا بعنوان "ما تبقى من البوم: صور إمبراطورية من فيلا أدريانا"، والذي يستمر حتى 23 فبراير 2025.

ويقدم المعرض عشرة قطع فنية نادرة تمثل صورًا للإمبراطور هادريان، تم اكتشافها منذ الخمسينيات، وتعتبر جزءًا من التراث الثقافي الكبير الذي تركه هذا الإمبراطور.

تعكس هذه الأعمال الرخامية اهتمام هادريان العميق بالفن والإبداع، بالإضافة إلى حرصه على تمثيل صورته في العصر الذي عاش فيه.

يبرز المعرض الدور الحاسم للإمبراطور هادريان في الاحتفالات السياسية والعامة، ويُظهر تأثيره في تعزيز ثقافة الصورة في تلك الحقبة. كما يسلط الضوء على اهتمام هادريان بالفن اليوناني القديم، إذ كان معروفًا بإعجابه الشديد بالثقافة اليونانية وقدرة الفن على التعبير عن سلطته ورؤيته السياسية.

من خلال التعاون بين فيلا هادريان وغرفة التجارة في روما، يتم التركيز على الترويج للتراث الثقافي للمنطقة، ويُعزز المعرض السياحة النوعية في المنطقة من خلال جذب الزوار لاستكشاف المعابد والمواقع التاريخية المتعلقة به. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

10:32

سالفيني: سنستأنف على الحكم في حالة الإدانة في قضية أوبن آرمز

09:04

تقرير: ثلثي قمامة إيطاليا جمعت بشكل منفصل لإعادة تدويرها

15:48

بوتين:الصداقة بين إيطاليا وروسيا ما زالت قائمة

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

10:32

سالفيني: سنستأنف على الحكم في حالة الإدانة في قضية أوبن آرمز

09:04

تقرير: ثلثي قمامة إيطاليا جمعت بشكل منفصل لإعادة تدويرها

15:48

بوتين:الصداقة بين إيطاليا وروسيا ما زالت قائمة