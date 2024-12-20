معبد هادريان يستضيف معرض بقايا صور إمبراطورية

(أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - يستضيف معبد هادريان في تيفولي معرضا بعنوان "ما تبقى من البوم: صور إمبراطورية من فيلا أدريانا"، والذي يستمر حتى 23 فبراير 2025.ويقدم المعرض عشرة قطع فنية نادرة تمثل صورًا للإمبراطور هادريان، تم اكتشافها منذ الخمسينيات، وتعتبر جزءًا من التراث الثقافي الكبير الذي تركه هذا الإمبراطور.تعكس هذه الأعمال الرخامية اهتمام هادريان العميق بالفن والإبداع، بالإضافة إلى حرصه على تمثيل صورته في العصر الذي عاش فيه.يبرز المعرض الدور الحاسم للإمبراطور هادريان في الاحتفالات السياسية والعامة، ويُظهر تأثيره في تعزيز ثقافة الصورة في تلك الحقبة. كما يسلط الضوء على اهتمام هادريان بالفن اليوناني القديم، إذ كان معروفًا بإعجابه الشديد بالثقافة اليونانية وقدرة الفن على التعبير عن سلطته ورؤيته السياسية.من خلال التعاون بين فيلا هادريان وغرفة التجارة في روما، يتم التركيز على الترويج للتراث الثقافي للمنطقة، ويُعزز المعرض السياحة النوعية في المنطقة من خلال جذب الزوار لاستكشاف المعابد والمواقع التاريخية المتعلقة به. (أنسامد).

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